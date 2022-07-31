قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينيا في بلدة «شعفاط»

أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح وكدمات ورضوض، مساء أمس السبت، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة شعفاط شمال شرقي مدينة القدس المحتلة، كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، نحو 13 آخرين، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

الاحتلال يزعم: تل أبيب تعمل على استكمال تحقيقات مقتل أبو عاقلة

بدوره، زعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس، أن «تل أبيب» تعمل على استكمال التحقيقات في مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، وستطلع واشنطن على نتائجه.

وفي وقت سابق، ناقش مسؤول الاحتلال، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تداعيات زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل، وسبل تعميق التعاون الدفاعي الإقليمي في ظل قيادة «واشنطن».

وشرح جانتس، سلسلة من إجراءات «إسرائيل» التي يتم اتخاذها لضمان الاستقرار في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر.

وبحث الوزيران، ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية بين «إسرائيل» ولبنان، والدور الأمريكي الحاسم في هذا الشأن، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

حزب الله: لا خيار أمام إسرائيل إلا الاعتراف بثروة لبنان

بدورها، قررت قيادة سلاح جو الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، تعليق التدريب على طائرات «إف-35» الأمريكية بشكل مؤقت، بعد اكتشاف خلل فني بها

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن سلاح الجو الأمريكي، أوقف طلعات أسطول «إف-35»، عقب معطى استثنائي خاص بالأمان، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

من جانبه، قال نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني، حسن نصر الله، في خطاب خلال المجلس العاشورائي المركزي في الضاحية الجنوبية للعاصمة «بيروت»، على أن لا خيار أمام إسرائيل إلا الاعتراف بثروة لبنان، ولا خيار أمام «واشنطن» إلا أن رفع يدها عن الشركات، لتنقب وتستخرج الغاز.