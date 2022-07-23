«الري»: إزالة 60 ألف حالة تعد على النيل بإجمالي 8 ملايين متر مربع

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعًا مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى والمهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وذلك لمتابعة موقف حملات الإزالات الموسعة لمختلف أشكال التعديات على المجارى المائية.

التصدي بحسم كافة أشكال التعديات

وصرح الدكتور عبد العاطى، أن أجهزه الوزارة تواصل التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على المجارى المائية، وأن التصدي الحاسم للتعديات وإزالتها في مهدها يعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي على المجارى المائية أو أملاك الرى، موضحًا أن إزالة التعديات على المجارى المائية تهدف لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

إزالة أكثر من 60 ألف حالة تعدي

وأشار أنه تم حتى تاريخه إزالة أكثر من 60 ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى بمساحة حوالى 8.70 مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالنيل

وأضاف أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات، حيث تم في محافظة القاهرة رصد قيام أحد المراسى بالبر الغربى لجزيرة المنيل بمحافظة القاهرة بزيادة نسبة الاشغالات بالموقع بما يخالف الترخيص الصادر له حيث تم إنذار صاحب النشاط لإزالة هذه الإشغالات المخالفة فورًا، كما تم إنذار لأحد النوادى بالمنيل لسرعة انتشال البرطوم الموجود بالمرسى وعدم إجراء ايه أعمال مخالفة، كما تم تنفيذ عدد 7 قرارات إزالة لمخالفات ردم وإشغالات بالقطاع المائي والمنطقة المحظورة بكورنيش المعصرة بحلوان.

تنفيذ قرارات إزالة في عدة محافظات

كما تم تنفيذ 5 قرارات إزالة ردم بمساحة 2151 مترا مربعا بقرية طنابل بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وإزالة 2 مخالفة لمباني بالطوب الأبيض بمساحة 25 مترا مربعا بناحية نكلا العنب بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتنفيذ 4 قرارات إزالة ردم بحجم متر مكعب بالخطاطبة بمركز السادات بمحافظة المنوفية.

وفي محافظة المنيا، تم تنفيذ قرار إزالة لمخالفة ردم على ساحل خور مكين بحجم 100 متر مكعب بناحية مكين بمركز أبو قرقاص وتمت الإزالة بمعرفة المخالف وتحت إشراف مهندسى الوزارة، كما تم تنفيذ قرار إزالة لمخالفة بناء سور بالبلوك على مساحة 140 مترا مربعا بناحية قلندول بمركز ملوى.

وفي محافظة كفر الشيخ، تم إزالة 8 مخالفات عبارة عن عمل حوش بالمجري المائي بمساحة 176 متر مربع بمركز فوة، كما تم إزالة مخالفة عبارة عن سمل من الخرسانة بطول 14 مترا بناحية الشرفا بمركز فوه وذلك بمعرفة المخالف وتحت إشراف أجهزة الوزارة.

وفي محافظة سوهاج تم تنفيذ 5 قرارات إزالة بناحيه القصاص و النزلة ونجع البارود بمركز المراغة إزالة منهم 12 قرار ردم بمساحة 4000 متر مربع و2 قرار إزالة لمبنى مخالف من البلوك الأبيض ومونة الأسمنت بمساحة 200 متر مربع، وذلك بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى المحليات وتحت إشراف مهندسي وفني الوزارة، كما تم تنفيذ 2 قرار إزالة بناحية النويرات بمركز العسيرات منهم قرار ردم بمساحة 200 متر مربع وقرار إزالة لمباني مخالفة بالبلوك الأبيض والأسمنت بمساحة 100 متر مربع، وذلك بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى المحليات وتحت إشراف مهندسي وفني الوزارة.