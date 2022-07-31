تفاصيل ضبط 4 متهمين حاولوا سرقة ماكينة «ATM» بالمنوفية.. فشلوا في كسرها

واقعة غريبة شهدتها محافظة المنوفية، عندما حاول 4 متهمون سرقة ماكينة صراف آلي تابعة لأحد البنوك داخل أحد المدارس، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

المتهمون لم يستطيعوا كسر ماكينة «ATM»

وقال مصدر أمني مسؤول، إن 3 أشخاص اقتحموا مدرسة بي العرب في مركز الباجور ووحاولوا كسر ماكينة «ATM»، لكهنم فشلوا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وضبط المتهمين، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

ضبط المتهمين في يوم واحد

وأضاف المصدر الأمني لـ«الوطن»، أنه فور الإبلاغ بالواقعة، تم تشكيل فريق بحث جنائي بالمنوفية لضبط المتهمين، موضحا أن عامل المدرسة قال في التحقيقات إن المتهمين عددهم 3 أشخاص وكان في انتظارهم شخص رابع، وأنهم سرقوا منه 700 جنيه وهاتف محمول كان بحوزته. وأكد المصدر ضبط المتهمين في أقل من 24 ساعة.

وتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مدير مباحث المحافظة، يفيد إلقاء القبض على عدد من المتهمين حاولوا سرقة ماكينة «ATM» من إحدى مدراس مركز الباجور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.