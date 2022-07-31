كشف لغز العثور على جثة عامل خردة في شارع بقنا.. هبوط بالدورة الدموية

كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، لغز العثور على جثة عامل خردة ملقاة في شارع «سفينة» في مدينة قنا، وتبين أنه سقط من التروسيكل أثناء جمع الخردة ووفاته.

هبوط في الدورة الدموية سبب الوفاة

وبحسب تحريات المباحث، أن عامل الخردة عندما كان في طريقه لجمع الخردة في شارع «سفينة» بالقرب من منطقة البياضية، وأثناء قيادته التروسيكل الذي يجمع بداخله الخردة، سقط وتوفى.

وذكر التقرير المبدئي لمفتشي صحة قنا، أن عامل الخردة أصيب بهبوط في الدورة الدموية أثناء قيادته التروسيكل ما أدى إلى وفاته.

بلاغ بوفاة عامل خردة

كان اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من مرفق إسعاف قنا، يفيد ورود بلاغ من النجدة، بإصابة جمع خردة بحالة إغماء في الشارع في قرية البياضية بمركز قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وبحسب مرفق الإسعاف، وفاة حسن بغدادي الورداني، 53 عاما، عامل، جمع خردة، مقيم بمنطقة المساكن في مدينة قنا، وذلك في أثناء قيادته تروسيكل محمل بالخردة.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، وانتدبت جهة التحقيق مفتش الصحة الذي بين أن سبب الوفاة هبوط في الدورة الدموية.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ومن ناحية تكثف الأجهزة الأمنية في مركز دشنا، في القبض على قاتل والده بقرية أبومناع غرب الأسبوع الماضي، بتصويب 4 طلقات نارية نحوه، بسبب الخلاف على الميراث وقيام الأب بكتابة كل ما يملك لابنه الأصغر.