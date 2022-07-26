الأهالي يقتلون «ورنة» كانت تهاجم عشش الطيور في قنا: «جلدها زي التمساح»

تمكنت أسرة في قرية الرئيسية في نجع حمادي، شمال محافظة قنا، من قتل حيوان «ورنة»، بعدما كانت تهاجم عشة طيور لالتهامها وأكلها.

الورنة تأكل الطيور ثم تهرب إلى الماء

وقال مصطفى برعي، أحد أفراد الأسرة، إن «الورنة» هاجمت عددًا من العشش في القرية، وكانت آتية من أحد المصارف القريبة، وأكلت وخنقت ومصت دماء غالبية الطيور في هذه العشش، وفي كل مرة تهرب بشكل سريع إلى الماء.

وتابع «برعي»، أن هذا الأمر جعل المواطنين في حالة رعب ليس فقط على خوفًا على الطيور الموجودة في العشش والحظاىر المعروفة في المنازل الريفية، بل على الأطفال الصغار لأنها قاتله وتقوم لخنق ضحيتها ومص دمائه.

جلدها مثل التمساح

وأشار إلى أنه وأخوته، انتظروا لحظة الهجوم على عشة الأسرة، وتربصوا بها ثم هاجموها بالطوب وقطع حديدية وركزوا على ضربها على رأسها حتى تموت، موضحًا أن كل الضربات على جسدها غير مجدية نظرًا لسمك جدها مثل جلد التمساح سميك وعميق.

وتابع: «بعد ضربها، طمأنا أهالي القرية الذين كانوا يعيشون في حالة من الرعب، وقنا بجعل الأطفال يطوفون بها شوارع القرية، تأكيدًا على إنهاء حياة الورنة التي دمرت عششهم، وسط فرحة الجميع».

وأوضح أن جميع الأهالي في القرية وجهوا لهم الشكر بقتل هذا الحيوان، وإنهاء لحظات الرعب الذي كانت تسببه.