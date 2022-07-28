أوائل الثانوية الأزهرية 2022 في محافظة قنا بالأسماء

يبحث الكثير من أهالي محافظة قنا عن أوائل الثانوية الأزهرية 2022 في الأقسام المختلفة، سواء القسم العلمي أو القسم الأدبي، مبصر وكفيف، بعد الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية لمنطقة قنا الأزهرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأكدها مدير المنطقة الأزهرية بقنا.

وجاءت أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2022 بقنا كالتالي:

أوائل القسم العلمي

1- محمد سيد نورالدين حفني، بمعهد الشلايلة، حصل على المركز الأول بمجموع 633 درجة بنسبة 97.38٪.

2- أحمد عادل عبدالغفار عبداللاه، بمعهد فرشوط، حصل على المركز الثاني بمجموع 631 درجة بنسبة 97.23٪.

3- أحمد نصر الدين أحمد رشوان، بمعهد فرشوط، حصل على المركز الثالث بمجموع 630 درجة بنسبة 96.92٪.

4- جهاد سعيد محمد عطية، بمعهد فتيات قنا النموذجي، حصلت على المركز الرابع بمجموع 629 درجة بنسبة 96.77٪.

5- أحمد محمد فهمي عبداللطيف، بمعهد فرشوط، حصل على المركز الخامس بمجموع 626 درجة بنسبة 96.31٪.

أوائل القسم الأدبي - مبصر

1- زهراء عمر حسين عيسى، بمعهد فتيات نجع سندل، حصلت على المركز الأول بمجموع 602 درجة بنسبة 95.56٪.

2- امل حسني فتحي عبداللطيف، بمعهد فتيات المحارزة، حصلت على المركز الثاني بمجموع 580 درجة بنسبة 92.06٪.

3- فاطمة أحمد محمود محمد، بمعهد فتيات أبوتشت، حصلت على المركز الثالث بمجموع 579 درجة بنسبة 91.90٪.

4- شمس محمد عبدالستار عبداللطيف، بمعهد فتيات النجاحية، حصل على المركز الرابع بمجموع 578 بنسبة 91.75٪.

5- الشيماء حسن خليل علي، بمعهد فتيات الرحمانية بقنا، حصلت على المركز الخامس بمجموع 573 درجة بنسبة 90.95٪.

أوائل القسم الأدبي - كفيف

1- رحمة أحمد محمد خليل، بمعهد فتيات قوص، حصلت على المركز الأول بمجموع 520 درجة بنسبة 82.54٪.

2- أحمد أنور إبراهيم أحمد، بمعهد الشيخ توفيق البتشتي، حصل على المركز الثاني بمجموع 512 درجة بنسبة 81.27٪.

3- محمد عبدالوارث محمد حسين، بمعهد الشيخ توفيق البتشتي، حصل على المركز الثالث بمجموع 468 درجة بنسبة 74.29٪.

ومن جانبها تتقدم منطقة قنا الأزهرية، برئاسة الشيخ تاج الدين أبو الوفا، والشيخ أحمد محمد رسلان، مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية العربية، وأحمد عبد السلام الحساني، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، وجميع قيادات المنطقة وإداراتها وكافة العاملين بديوان عام المنطقة بتهنئة أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى منطقة قنا الأزهرية، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح.