«التضامن»: تدريب وتشغيل 3676 فردا من أبناء محافظة الفيوم

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم عقد اجتماع مع وزارة قطاع الأعمال العام، بحضور ممثلي المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة «النداء»، وعدد من المستثمرين من القطاع الخاص في مجال الملابس الجاهزة، وذلك لاستعراض الإجراءات التنفيذية لتحويل مصنع للغزل في الفيوم مغلق منذ عدة سنوات، مملوك لإحدى شركات القابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى مجمع للملابس الجاهزة.

تمويل المشروع من «فرصة» بوزارة التضامن بقيمة 58 مليون جنيه

وأوضحت «التضامن» أن المشروع يتم تمويله من برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي بقيمة 58 مليون جنيه، تشمل التجهيزات والمعدات والمواد الخام والتدريبات اللازمة ومصروفات التشغيل لجميع المستهدفين من التشغيل، علما بأن أغلبهم من السيدات اللاتي تشملهن خطة تخريج المستفيدين من الدعم النقدي، حيث سيتم تدريب وتشغيل إجمالي 3676 فردا من أبناء محافظة الفيوم، ليصبحوا مصنعين ومنتجين للملابس وأيضا حاملي أسهم في كيان إنتاجي، سيتم إنشاؤه لضمان استمرارية التشغيل، وذلك عن طريق الحصة العينية التي تخصصها وزارة التضامن الاجتماعي «برنامج فرصة» لكل مشتغل، والتي تقدر بخمسة عشر ألف جنيه مصري.

تأسيس حضانات لأطفال الأمهات العاملات في المصنع

وأشارت إلى أنه سيتم تقديم العديد من الخدمات منها المساهمة في تأسيس حضانات لأطفال الأمهات العاملات في المصنع، بالإضافة إلى الخدمات التأمينية المقدمة للسيدات، والعديد من الخدمات التي يمكن أن تسهل عملهم في الورش والمصنع.

وأفادت بأن مؤسسة «النداء» تمثل الشريك التنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي التي ستتولى عملية التدريب والمتابعة للمستهدفين من التشغيل، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني اللازم لهم أثناء فترة المشروع والوصول بهم للدمج في الكيان الإنتاجي المقرر تأسيسه لضمان استمراريتهم في العمل والتوسع في التشغيل والإنتاج مستقبلاً، كما ستوقع مؤسسة النداء شراكات تعاقدية مع كبار ممثلي القطاع الخاص بصناعة الملابس والمنسوجات، وذلك لتقديم أحدث التقنيات الخاصة بتصميم الملابس وتشغيلها وأيضاً استيعاب الإنتاج وتسويقه.

تجهيز المصنع إنشائيا وتسليمه في مطلع ديسمبر 2022

من جانبه، أوضح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة من خلال الشركة القابضة للغزل والنسيج ستتولى تجهيز المصنع إنشائيا وتسليمه في مطلع ديسمبر 2022، وذلك بمساحة 21 ألف متر، ليسع 14 ورشة إنتاج تصلح لصناعة الملابس الجاهزة، لخلق فرص عمل وتحقيق أفضل استفادة من أحد الأصول غير المستغلة.

وأضاف «توفيق»، أنه تم تأجير هذه الورش لمؤسسة النداء التي تتولى إدارة وتنفيذ المشروع، حيث تم تعريف مؤسسة النداء بعدد من مصنعي ومصدري الملابس الجاهزة من القطاع الخاص للتعاقد على تشغيل الورش والمشروعات الصغيرة، وشراء إنتاجهم للوفاء باحتياجات السوق المحلي أو لأغراض التصدير.

الفيوم أكثر المحافظات التي تعاني من ارتفاع البطالة بين الإناث

وأشار إلى أن هذا المشروع يعد أحد صور استغلال الأصول غير المستغلة المملوكة للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ويخلق نحو 3676 فرصة تشغيل، حيث تعد صناعة الملابس الجاهزة من أكثر الصناعات خلقاً لفرص العمل، وتعتبر الفيوم من أكثر المحافظات التي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة بين الإناث اللاتي يمثلن فئة العمالة المطلوبة لصناعة الملابس الجاهزة، كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على توقيع عقود تشغيل الورش قريبا، وتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ المشروع.