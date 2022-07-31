إصابة شاب في تصادم دراجتين ناريتين بـ«دائري الفيوم».. حالته خطرة

أصيب شاب في محافظة الفيوم بإصابات خطرة، إثر تصادم مروّع وقع بين دراجة نارية كان يستقلها وأخرى «تروسيكل»، حيث سقط أرضاً غارقاً في دمائه، فيما هرع الأهالي لإنقاذه، فيما فر سائق التروسيكل وحاول الأهالي اللحاق به دون جدوى.

إصابة شاب في تصادم مروّع

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من الأجهزة الأمنية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم مروّع بين دراجتين ناريتين إحداها «موتوسيكل» وأخرى «تروسيكل»، وإصابة شخص بإصابات خطيرة.

وانتقل على الفور ضباط قسم شرطة ثان الفيوم، إلى مكان البلاغ بمدخل الصوفي على الطريق الدائري بالفيوم، وتبين إصابة شاب يدعى حسام رزق حمدون علي، ومقيم قرية تطون بنطاق مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم، حيث كان غارقاً في دمائه وينزف بشدة.

نقل المصاب لمستشفى الفيوم

وعلى الفور هرعت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل الشاب إلى مستشفى الفيوم العام، ثم تم تحويله إلى مستشفى الفيوم الجامعي لخطورة حالته، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له، وإنقاذ حياته.

التروسيكل صدمه وفر هارباً

وقال محمد أحمد أحد شهود العيان على الحادث لـ«الوطن»، أنّه كان متواجداً على الطريق أثناء الحادث، وشاهد شابا يقود تروسيكل بسرعة جنونية، صدم الشاب الآخر أثناء قيادته دراجة بخارية وسقط أرضاً من شدة الاصطدام، وفر قائد التروسيكل هارباً ولم يتمكنوا من اللحاق به، موضحاً أنّ الشاب المصاب كان ينزف بشكل مخيف من رأسه وأذنيه ودمائه أغرقت الأرض فاتصلوا بالإسعاف.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.