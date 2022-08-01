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وزير التعليم عن نتيجة الثانوية العامة 2022: نسب النجاح المتداولة غير صحيحة

وزير التعليم: لا يمكن المساواة بين الطلاب المجتهدين والغشاشين

كتب:

توفيق شعبان
09:10 ص | الإثنين 01 أغسطس 2022
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

يبحث الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم، عبر محرك البحث جوجل، عن نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة 2022، في ظل اقتراب موعد إعلانها، حيث تم الانتهاء تمامًا من مراجعة أعمال تصحيح جميع المواد الامتحانية سواء الأساسية أو غير المضافة للمجموع، لعرضها في شكلها النهائي على الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واعتمادها.

نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة 2022 

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جاري العمل على إعداد وتجهيز نتيجة الثانوية العامة 2022، في شكلها النهائي لاعتمادها والبدء في إعلانها للطلاب خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع نسب النجاح المتداولة على العديد من المواقع غير صحيحة ولا تمت للواقع بأي صلة، موضحًا أن الجميع داخل الوزارة يعمل من أجل إعلان النتيجة بصورة صحيحة دون حدوث أي معوقات أو مشكلات.

إعلان نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة 2022 خلال أيام

وقال وزير التعليم في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم إعلان نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس بنهاية الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، لافتًا إلى أن المجاميع المرتفعة التي تصل إلى 100% سوف تختفي تمامًا، مع نظام التقييم الجديد في الامتحانات، مضيفًا أن جميع أسئلة الامتحانات جاءت طبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية، حيث اعتمدت الأسئلة في كافة المواد في الشعبتين العلمية والأدبية، على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

وأوضح «شوقي» أن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس ستظهر لجموع الطلاب عقب اعتمادها مباشرة، مؤكدًا أن النتائج ستكون عادلة بين جموع الطلاب، ولن يحصل أي طالب على درجات لا يستحقها، ولن يتم المساواة بين الطلاب المجتهدين والغشاشين.

وأشار وزير التعليم، إلى أنه تم التحقيق في جميع وقائع الغش الإلكتروني، التي تم ضبطها خلال الامتحانات، حيث تم ضبط ما يقرب من 71 حالة غش خلال الامتحانات، مؤكدا أنه سيتم إعلان العقوبات تزامنًا مع إعلان النتيجة.

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