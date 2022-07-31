انتشال جثمان طالب غريق في انقلاب سيارة داخل ترعة جنوب الأقصر

نجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال جثة طالب في الفرقة الرابعة بكلية الشرطة، بعدما لقي مصرعه في انقلاب سيارة إثر اصطدامها بعمود إنارة وسقوطها داخل ترعة أمام قرية الدير بإسنا جنوب الأقصر، وذلك في عملية بحث استغرقت 10 ساعات.

حزن في قرية الطالبين

واتشحت قرية أصفون المطاعنة بإسنا جنوب المحافظة، بالسواد حزنا على وفاة محمود عاصم، 21 عاما، طالب بالفرقة الرابعة بأكاديمية الشرطة، وكان من المقرر أن يتخرج بعد عدة أيام من الأكاديمية، فيما أصيب زميله عبدالله حسام بسطاوي، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الشرطة، ومقيم بشارع الإسطبل بإسنا، والذي كان يستقل معه السيارة وتم نقله لمستشفى إسنا.

وحُرر محضر بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية في الحادث.