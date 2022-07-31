بعد طرح «مش حلوة بس».. أحمد الشامي يبدأ تصوير مسلسل الدفعة خلال أيام

يستعد الفنان أحمد الشامي، لتصوير دوره في مسلسل «الدفعة» خلال أيام مع المخرج كريم العدل ويظهر بشخصية مختلفة، وذلك بعد نجاح مسلسل دايما عامر الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي.

وتدور أحداث مسلسل الدفعة حول شخصية أستاذ جامعي متخصص في علم الجريمة يجسده طارق لطفي ويحقق في العديد من الجرائم، ويدخل في صراعات ومواقف مثيرة مع شريف سلامة الذي يظهر أيضًا كأستاذ جامعي، وذلك في إطار تشويقي مثير.

أحمد الشامي يشارك في مسلسل الدفعة

ومن المقرر أن يبدأ أحمد الشامي في تصويره خلال أيام، وسيتم طرح المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية، وهو من بطولة طارق لطفي، شريف سلامة، أحمد الشامي، وندي موسي، إخراج كريم العدل.

وكانت آخر أعمال أحمد الشامي مسلسل «دايما عامر» من كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وكتابة أيمن سليم ومايكل عادل، وشارك في بطولته مصطفى شعبان ولبلبة وميرنا نور الدين وصلاح عبد الله وأحمد الشامي ومحمد ثروت وكريم عفيفي وسماء إبراهيم وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج مجدي الهواري.

وكان يناقش مسلسل دايما عامر التعليم في المدارس الخاصة والمشاكل التي يواجهها بطريقة كوميدية.

آخر أعمال أحمد الشامي

وطرح أحمد الشامي، أغنية جديدة مع فريق واما بالتزامن مع موسم الصيف الحالي بعنوان «مش حلوة بس»، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وإنتاج نجوم ريكوردز وهاي واي برودكشن، ويقوم أحمد الشامي بالتحضير لطرح أغنية ثانية مع فريق واما ولكن لم يتم الاستقرار على اسم الأغنية حتى الآن.