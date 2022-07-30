40 سيارة جديدة لشفط الأتربة وكنس الشوارع في أسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بتكثيف حملات النظافة والتجميل والصيانة ورفع القمامة وإزالة المخلفات ورفعها من أماكن التجميع والحاويات، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وذلك بكل قرى ومراكز المحافظة، إضافة إلى تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة تمهيدا لرصفها، وفقا لخطة الرصف والتطوير.

وأشار المحافظ إلى رفع مستوى النظافة والتجميل بمراكز وقرى المحافظة، وتزويدها باكثر من 40 سيارة لشفط الأتربة وكنس الشوارع، فضلا عن سيارات ولوادر رفع القمامةز

حملات نظافة مكثفة بمراكز المحافظة

وأشار محافظ أسيوط، في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم، إلى تنظيم عدة حملات للنظافة بحي شرق وقرى مراكز أبوتيج وساحل سليم وأبنوب والبداري والفتح والغنايم، لرفع كفاءة وتسوية عدد من الشوارع والميادين، حيث تم استكمال نظافة وإزالة المخلفات والقمامة ورفعها من نقاط التجميع بالوحدات المحلية القروية، ونقلها إلى الأماكن المخصصة بعيداً عن الكتلة السكنية، فضلاً عن تسوية الشوارع غير المرصوفة لتسهيل انتقالات المواطنين.

معدات شفط وكنس الأتربة

وأوضح المحافظ، أن ذلك يتم من خلال استخدام معدات الحملة الميكانيكية بتلك الوحدات، كالجليدر وسيارات النقل واللوادر والحاويات ومعدات شفط وكنس الأتربة، إضافة إلى استكمال أعمال صيانة شبكة الإنارة العامة والكشافات واللمبات لرفع كفاءة الإنارة العامة، وتحقيقاً لمطالب واحتياجات المواطنين.