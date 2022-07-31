إصابة 10 اشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمي بالشرقية

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي «بلبيس - العبور» بمحافظة الشرقية، ونُقل المصابون إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

إصابات متوسطة وبسيطة

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا، يفيد تلقي مركز شرطة بلبيس إشارة من مستشفى بلبيس المركزي باستقبال 10 مصابين بإصابات متوسطة وبسيطة، إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي باتجاه العبور.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.