رئيس التحرير

محمود مسلم

إصابة 10 اشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمي بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي وسمر السيد
01:36 م | الأحد 31 يوليو 2022
ارشيفية

ارشيفية

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي «بلبيس - العبور» بمحافظة الشرقية، ونُقل المصابون إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

إصابات متوسطة وبسيطة

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا، يفيد تلقي مركز شرطة بلبيس إشارة من مستشفى بلبيس المركزي باستقبال 10 مصابين بإصابات متوسطة وبسيطة، إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي باتجاه العبور.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

 

اقرأ المزيد:

حجز عامل متهم بقتل زوجته في الشرقية.. ألقاها من الطابق الرابع

بعد واقعة طفلي الشرقية.. إرشادات لتجنب الاختناق داخل السيارة المغلقة

مصرع طفلين اختناقا داخل سيارة أثناء اللعب في الشرقية

«خرج ولم يعد».. تفاصيل اختفاء شاب «أصم» في الشرقية: «أمه مبتبطلش عياط»

حملات مكثفة لرصد البناء العشوائي وتنفيذ الإزالة الفورية في الشرقية

محافظ الشرقية يصدر قرارًا بحركة تنقلات بين رؤساء الوحدات المحلية القروية
بقلم نظيمه البحرواي وسمر السيد