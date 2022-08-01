عقب واقعة «طفلة الدقهلية».. 10 معلومات عن التوأم الطفيلي

رزقت إحدى الأسر بمركز شربين بمحافظة الدقهلية بطفلتها الثانية، بإحدى مراكز النساء والتوليد الخاصة، وعقب تسلم الطفلة من المركز، وجد والدها انتفاخا ببطنها، فانتابه القلق على طفلته، ليسرع بها إلى طبيب بمدينة شربين في محافظة الدقهلية، حيث تم عمل أشعة تشخيصية للطفلة، لتكتشف الأسرة والطبيب المفاجأة، فلم يكن الانتفاخ الظاهر على بطن الطفلة حديثة الولادة، سوى جنين غير مكتمل، ليتم تحويلها لمستشفى جامعة المنصورة بقسم جراحة الأطفال.

«التوأم الطفيلي» واقعة نادرة

كشف الدكتور أحمد حسني سليم أخصائي النساء والتوليد بمستشفى جامعي بني سويف 10 معلومات لـ«الوطن» عن ظاهرة التوأم الطفيلي «جنين داخل جنين».

تعريف الواقعة واكتشافها

* تعرف الواقعة علميا بمتلازمة fetus in fetu وتعرف عامة بـ«جنين داخل جنين» أو التوأم الطفيلي.

* أول من أكتشفها الطبيب جورج وليام يونج عام 1808.

* تحدث نتيجة خطأ جيني وقت انقسام البويضة بعد تخصيبها في الرحم، حيث يبدأ الجنين كتوأم ثم يبدأ أحدهما بإحاطة الأخر فيما يعرف بظاهرة الابتلاع.

* يتأثر نمو الجنين الداخلي حيث يقل إمداد الدماء والغذاء إليه.

* تتشابه الظاهرة بمتلازمة الورم المسخي «teratoma».

* دائما يموت الطفل الداخلي، فلم يتم تسجيل أي من حالات الحياة للجنين الداخلي حتى الآن.

* تتم إزالة الجنين الداخلى جراحيا.

* تم تسجيل 3 حالات بمصر منها حتى الآن.

* عادة ما يتكون الجنين الداخلي من هيكل عظمى تحيطه أوردة وشرايين فلا يوجد أعضاء مكتملة للجنين الداخلي.

* تم تسجيل 100 حالة حديثا للجنين داخل الجنين، وقدرت منظمة الصحة العالمية نسبة حدوث متلازمة جنين داخل جنين بحالة واحدة لكل 500 ألف حالة ولادة.