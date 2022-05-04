مصرع طفلة سقطت من أعلى سطح منزلها في الدقهلية

لقيت طفلة مصرعها في محافظة الدقهلية، اليوم، إثر سقوطها من أعلى سطح منزلها في قرية ميت السودان مركز دكرنس، وحاول أهالي القرية إنقاذ حياتها ونقلها إلى مستشفى دكرنس العام، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة هناك وجرى وضعها داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتقرير مفتش الصحة.

وصول الطفلة إلى مستشفى دكرنس العام

تبلغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من إدارة شرطة النجدة ببلاغ مستشفى دكرنس العام بوصول الطفلة «رودينا خالد حسن عوض» 6 أعوام، مقيمة طرف أسرتها في قريسة ميت السودان دائرة المركز، وتوفيت فور وصولها المستشفى.

لهو الطفلة أعلى منزلها وسقوطها

انتقلت مباحث مركز دكرنس إلى مكان الواقعة، وتبين أن الطفلة كانت تلهو أعلى سطح منزل أسرتها في قرية ميت السودان، إلا أنها سقطت من أعلى السطح، وفور وقوعها جرى نقلها إلى مستشفى دكرنس العام إلا أنها توفيت هناك.

تقرير مفتش الصحة

وورد تقرير مفتش الصحة بمستشفى دكرنس العام، أن الطفلة توفيت ادعاء سقوط من علو ووصول الحالة جثة هامدة ولا نبض ولا ضغط، وتوقف في التنفس وعضلة القلب واتساع بحدقة العين وتم عمل إسعافات أولية وإنعاش قلبي رئوي، وكان بالجثة نزيف من الأذن اليسرى وأدخلت ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية وفور وصول تحريات المباحث صرحت النيابة العامة بدفن الجثة.

وفاة عامل وإصابة زوج شقيقته

وفي حادث آخر لقى عامل مصرعه وأصيب زوج شقيقته في قرية بهوت مركز نبروه بطعنات من سائق توك توك، إثر نشوب خلاف بينهم بسبب صوت «صب» مرتفع من التوك توك، فأحضر سلاحا أبيض وطعنهما به وجرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي والمصاب إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم.