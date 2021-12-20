إيداع طالب مستشفى الأمراض العقلية بعد اتهامه بهتك عرض طفلة في الدقهلية

قررت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم، إيداع طالب بكلية التجارة مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية، لمدة 45 يوما، لبيان حالته النفسية والعقلية وقت ارتكاب الواقعة، وإرسال تقرير بالحالة للمحكمة وتأجيل الجلسة، وذلك بعد اتهامه بهتك عرض طفلة عمرها 7 سنوات بالقوة.

ووجهت المحكمة للطالب اتهامات باستدراج الطفلة إلى منزله مستخدما كيس «شيبسي»، وقدم محامى المتهم شهادات طبية تثبت أن موكله يتلقى علاجا نفسيا، مشيرا إلى أنه طالب متفوق ويدرس في كلية التجارة، وحاصل على تقدير عام جيد جدا العام الماضي، وطالب بتوقيع الكشف الطبى عليه للتأكد من قواه العقلية.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد أبو الفتوح إبراهيم الحنطور، وهشام محمود السيد حشيش، وعمرو الحسيني محمد طه، وأنس أسامة محمد حسن العدل.

شهادة طبية بمعاناة الطالب من هلاوس

وخلال الجلسة، قدم خالد البري محامي المتهم، شهادات طبية، تؤكد أن المتهم غير متزن نفسيا ويعانى من هلاوس وهذيان عقلي، ودفع بأنه كان تحت تأثير نفسي غير متزن وقت ارتكاب الواقعة، وأنه يُعالج نفسيا منذ فترة طويلة، كما أنه طالب متفوق بدراسته وحصل على تقدير جيد جدا في نهاية العام الدراسى الماضي.

وانتهت المحكمة لقرارها بإيداع المتهم مدة 45 يوما بمستشفى الأمراض العقلية بالعباسية، لبيان حالته النفسية والعقلية وقت ارتكاب الواقعة.

وحاولت المحكمة مناقشة المتهم خلال الجلسة، إلا أنه لم يجب على أى من الأسئلة الموجهة إليه.

اتهام الطالب بالخطف وهتك العرض

وأحيل المتهم «مصطفى. ال. ع.»، 24 سنة طالب، إلي محكمة جنايات المنصورة بعد أن وُجهت إليه تهمتا الخطف بالتحايل وهتك عرض الطفلة «هنا. م. ر»، 7 سنوات.

وترجع الواقعة إلى تاريخ 11 مايو 2021، عندما اتهم والد الطفلة الطالب باستدراج ابنته إلى منزله وقام بإنزال بنطالها وبنطاله، وهتك عرضها من الخلف بالقوة، مستغلا حداثة سنها، وذلك أثناء زيارتها لجدتها من الأم عقب الإفطار، وقام المشكو في حقه بإعطائها جنيهين لشراء كيس شيبسى وبعدما عادت بالكيس قام المشكو في حقه بأخذها داخل منزله المجاور لمنزل جدتها، وتعدى عليها جنسيا.

وقررت النيابة العامة إحالة الطفلة للطب الشرعي وتحريز ملابسها الداخلية وقت الواقعة، وإحالتها أيضا للطب الشرعي، وأكد تقرير الطب الشرعي أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من الشورت الخاص بالطفلة «هنا. م. ر» قد تطابقت مع البصة الوراثية للحمض النووي المستخلص من دماء المتهم «مصطفى . ال. ع.».

كما أكد تقرير الطب الشرعي، أن الطفلة عذراء وغشاء بكارتها سليم، وأن فتحة الشرج طبيعية، ولم يتبين وجود ثمة آثار أو علامات موضعية ظاهرة مشتبهه في فتحة الشرج ولا حولها.