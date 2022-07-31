انطلاق الدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب 25 نوفمبر المقبل

تنطلق الدورة السابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

شارك في الدورة السابقة «السادسة» من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 36 دولة من مختلف قارات العالم، وكرم خلالها شخصيات مسرحية ما بين المصرية والعربية والدولية فخلال حفل الافتتاح كرمت سيدة المسرح العربي سميحة أيوب من «مصر»، كما كرم داوود حسين من «الكويت»، وكرم محمد سيف الأفخم من «الإمارات» باعتباره الشخصية المسرحية العربية، وكذلك تم تكريم مارك بيسون من "بلجيكا" باعتباره الشخصية المسرحية الدولية.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي، ورئيسه ومؤسسه الفنان مازن الغرباوي وتديره الدكتورة إنجي البستاوي.

المهرجان القومي للمسرح المصري

في سياق آخر تستمر تنظم وزارة الثقافة حاليا فعاليات الدورة الخامسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، الذي يقام تحت عنوان «المخرج المسرحي المصري»، وانطلقت فعالياتها يوم 24 يوليو 2022 يختتم المهرجان فعالياته وتوزيع جوائزه يوم 8 أغسطس المقبل، على المسرح.

وأعلن المهرجان القومي للمسرح المصري، تكريمه 10 مسرحيين خلال دورته الـ15، وهم: الفنان محمد صبحي، والمخرج عصام السيد والفنان صبرى عبد المنعم، والفنانة عايدة فهمي، والمخرج ناصر عبد المنعم، والمخرج أحمد إسماعيل.

وكذلك تكريم المخرج مراد منير، ومهندس الديكور فادي فوكيه، واسم الفنانة الراحلة أمينة رزق، واسم الفنان الراحل عبدالرحيم الزرقاني.

كما أصدر المهرجان 10 كتب عن سيرة كل اسم من المكرمين، إلى جانب ندوة تكريم تتناول مسيرتهم الإبداعية.