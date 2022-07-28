«الحرية للفنون الشعبية» تفوز بجائزة أفضل فرقة في مهرجان تورنوڤو ببلغاريا

شاركت في الحرية للفنون الشعبية، ممثلة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، في مهرجان تورنوڤو الدولي في دورته 24، الذي تقيمه منظمة السيوف التابعة لليونسكو، الذي أختتمت فعالياته أمس، بإعلان جائزة أفضل فرقة فنية من خلال التصويت، ثم توزيع شهادات تقدير للفرق المشاركة.

الحرية للفنون الشعبية أفضل فرقة بالمهرجان

فازت الفرقة المصرية «الحرية للفنون الشعبية بالإسكندرية»، بجائزة أفضل فرقة، وتسلمها المشرف على البعثة الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، الذي قدم بدوره درع الهيئة لرئيس المهرجان إيميل باڤلو، وهنأئه بنجاح دورة المهرجان لهذا العام، متمنيا له دوام التوفيق.

وقالت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، في بيان سابق، إن مشاركة الفرقة في مهرجان بلغاريا، يؤكد الحضور المصري في التظاهرات الدولية، بما يعكس الريادة الحضارية للوطن، والمكانة المميزة التي تتمتع بها الفنون المصرية، مشيرة إلى أن الإبداع وسيلة فاعلة لمد جسور التواصل، وفتح آفاق أكثر رحابة لتوطيد أواصر الصداقة والمحبة بين الشعوب.

ميرنا ونوال تحصدان لقب أفضل فنانة استعراضية

وتضمنت مشاركة الفرقة، استعراض جماعي وآخر سكندري، من تصميم وتدريب نصر الدين، ونال إعجاب الجمهور، وفي إطار المشاركات الدولية للفرق في مهرجان تورنوڤو ببلغاريا، حصلت كل من ميرنا ونوال من فرقة الحرية للفنون الشعبية على لقب أفضل فنانة استعراضية، خلال المسابقة التي عقدتها إدارة المهرجان لجميع الفرق المشاركة من 10 دول بعنوان «miss festival».

وعلى هامش المشاركة في المهرجان، التقى محافظ مدينة تورنوڤو البلغارية، الفنان أحمد الشافعي، ضمن اللقاءات مع رؤساء بعثات الفرق المشاركة في المهرجان، وكرمه المحافظ البلغاري، وسلمه درع التكريم والتقط الصور التذكارية.