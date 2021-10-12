أقسام الجامعة العمالية 2021.. علاقات صناعية وفندقة وتنمية تكنولوجية

يزداد بحث طلاب الثانوية العامة وما يعادلها عن أقسام الجامعة العمالية 2021، تزامناً مع استقبال الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية الطلاب المرشحين من قِبل مكتب التنسيق للالتحاق بالكليات والبرامج المختلفة تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويواصل الكثير من الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية 2021 البحث عن أقسام الجامعة العمالية 2021، تمهيدًا للالتحاق بها ومعرفة الوظائف التي يُمكن أن يلتحق بها الخريج بعد انتهاء دراسته بالجامعة العمالية.

أقسام الجامعة العمالية.. علاقات صناعية وفندقة وتنمية تكنولوجية

قالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، إن أقسام الجامعة العمالية 2021 مختلفة، وتتمثل في قسم العلاقات الصناعية وقسم التنمية التكنولوجية وقسم الفندقة، موضحة أن هناك عددًا من الاشتراطات للالتحاق بتلك الأقسام، منها الحصول على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات كالشهادة الثانوية الصناعية أو التجارية آو الفنية أو الأزهرية أو السياحة والفنادق، وتكون عدد سنوات الدراسة 4 سنوات لمختلف الأقسام.

التخصص يبدأ من العام الأول

أوضحت المصادر، أن تخصص الطالب بأقسام الجامعة العمالية 2021، كتخصص قسم العلاقات الصناعية والفندقة والتنمية التكنولوجية، يتم من العام الأول للالتحاق، وأن الجامعات التكنولوجية تخضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لكنها تتبع وزارة القوى العاملة، وأشارت المصادر إلى أن انتظام الدراسة بالجامعات العمالية بدأ السبت الماضي، تنفيذًا لقرارات الدولة المصرية مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، والالتزام بتحقيق التباعد الاجتماعي وكذلك التأكيد على تنفييذ قرارات الدولة بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية، بشأن مواجهة فيروس كورونا حيث يُجرى الآن تطعيم جميع منتسبي الجامعات ضد المرض.