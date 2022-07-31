لمواليد الثمانينات والتسعينات.. اعرف هتطلع معاش إمتى في القانون الجديد

أكدت التأمينات الاجتماعية، أنَّ قانون المعاشات والتأمينات الصادر برقم 148 لسنة 2019 نص على أن يتم رفع سن المعاش بشكل تدريجي، مشيرة على موقعها الرسمى إلى أنه في 1 يوليو 2032، سيتم رفع سن المعاش لـ61 عامًا، و في عام 1 يوليو 2034، سيتمّ رفع سن المعاش لـ62 عامًا، أما فى 1 يوليو 2036، سيتمّ رفع سن المعاش لـ63 عامًا.

رفع سن المعاش بقانون التأمينات

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أنه في 1 يوليو 2038، سيتمّ رفع سن المعاش لـ64 عامًا، وفى في 1 يوليو 2040، سيتمّ رفع سن المعاش لـ65 عامًا، وبذلك يبدأ تطبيق سن المعاش الفعلي عند 65 عاما بدء من 2040.

ونصت المادة 41 من قانون التأمينات على أنه: «يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص قرارا بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيًا ليكون في الـ65 اعتبارًا من أول يوليو 2040».

موعد سن المعاش بدء من 1971

ووفقا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، فإن مواليد سنة 1971 هم آخر من سيخرجون على المعاش في سن 60 عامًا، حيث أنه من المقرر أن يبدأ التطبيق الفعلي للقانون على مواليد 1980 وما بعدها، إذ سيخرجون على المعاش على سن 65 عامًا، بداية من 2040.

- مواليد 1990 سيخرجون على المعاش عام 2050.

- مواليد 1992 سيخرجون على المعاش عام 2052.

- مواليد 1994 سيخرجون على لمعاش عام 2054.

- مواليد 1996 سيخرجون على المعاش عام 2056.

- مواليد 1998 سيخرجون على المعاش عام 2058.

- مواليد 2000 سيخرجون على المعاش عام 2060.

- مواليد 2010 سيخرجون على المعاش عام 2070.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15% للزيادة.