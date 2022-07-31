زيادة المعاشات 2022 لأكثر من 10 ملايين مواطن.. اعرف الموعد

زيادة المعاشات 2022، كانت من أكثر التساؤلات على محرك البحث «جوجل»، إذ جاءت التساؤلات حول زيادة المعاشات 2022، وهل هناك زيادة في المعاشات هذا العام وموعد زيادة المعاشات الجديدة؛ لتؤكد هيئة التأمينات الاجتماعية أنَّ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ينص على زيادة سنوية للمعاشات في كل عام من شهر يوليو، مؤكّدة أنَّ الزيادة الجديدة لأكثر من 10 ملايين و700 ألف مواطن ستكون في موعدها من شهر يوليو العام المقبل 2023.

تطبيق زيادة المعاشات 2022 بنسبة 13%

وعن زيادة المعاشات 2022، أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية أنَّه قد تمّ تبكير صرف زيادة المعاشات 2022 بنسبة 13% اعتبارًا من أول شهر أبريل 2022 الماضي، بتوجيهات رئاسية، مؤكّدًا أنَّ قرار تبكير زيادة المعاشات 2022، كان استثنائيا لرفع المعاناة عن المواطنين، وذلك نتيجة لما شهده العالم من أحداث بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

زيادة المعاشات 2022: 120 جنيهًا وحد أقصي 1222 جنيهًا

وأوضحت التأمينات أنَّ زيادة معاشات 2022 التي تمّ تطبيقها من أبريل الماضي كانت بحد أدنى 120 جنيها وحد أقصي 1222 جنيهًا، لنحو 10 ملايين و700 ألف مواطن بتكلفة 3.8 مليار جنيه شهريًا.

موعد زيادة المعاشات كل عام بنص القانون

وحول زيادة معاشات2022، فقد نصت المادة 35 من قانون التأمينات رقم 148لسنة 2019، على أنَّ «تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15% للزيادة، كما نصت على ألا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام»، لتؤكّد التأمينات الاجتماعية أنَّ زيادة المعاشات الجديدة لأكثر من 10 ملايين و700 ألف مستفيد ستكون في شهر يوليو المقبل 2023.