انتشال جثة شاب من ذوي الهمم لقى مصرعه غرقاً في ترعة بالمنوفية

شهدت قرية «شرانيس»، التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية، مصرع شاب من ذوي الهمم، غرقاً في الترعة المارة بالقرية، وتم الدفع بقوة من الإنقاذ النهري تمكنت من انتشال جثة الشاب بعد عملية بحث استمرت عدة ساعات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إخطار أمن المنوفية بغرق شاب من ذوي الهمم

تلقى مدير أمن المنوفية إخطاراً من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بغرق شاب من ذوي الهمم، في الترعة المارة أمام قرية «شرانيس»، بدائرة المركز، حيث جرى الدفع بقوة أمنية وفريق من الغواصين إلى محل الواقعة، التي بدأت على الفور عملية بحث عن جثمان الشاب، إلى أن تم انتشال الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق .

مصرع شاب من ذوي الهمم غرقاً في «شرانيس»

بالانتقال والفحص، تبين غرق شاب يُدعى «أ. ع. أ.»، من ذوي الهمم، يبلغ من العمر 25 سنة، في ترعة بقرية «شرانيس»، التابعة لمركز قويسنا بالمنوفية، حيث تم الدفع بقوة من الإنقاذ النهري، وتم استخراج الجثة، وكان يرتدي ملابسه كاملة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الشاب لقى مصرعه غرقاً بسبب حالته الصحية.

انقلاب سيارة محملة بمواد كاوية على الطريق الزراعي

على صعيد آخر، شهد طريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي انقلاب سيارة محملة بكمية من المواد الكيمياوية على الطريق، وعلى الفور دفعت مديرية أمن المنوفية بقوة من الحماية المدنية، لمتابعة تطورات الحادث، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات، ولم يتسبب انقلاب السيارة في توقف حركة السير على الطريق الزراعي.