«الموسيقيين»: أبلغنا اتحاد النقابات الفنية بموعد الانتخابات

كشف المايسترو أحمد رمضان سكرتير نقابة المهن الموسيقية، أن نقابة الموسيقيين أبلغت اتحاد النقابات الفنية، بموعد إجراء الانتخابات المخصص لمقعد نقيب الموسيقيين.

11 أكتوبر موعد انتخابات الموسيقيين

كان المجلس حدد يوم الحادي عشر من شهر أكتوبر موعد لإجراء الانتخابات بعد استقالة هاني شاكر.

أوضح رمضان لـ«الوطن»، أن النقابة أبلغت اتحاد النقابات بموعد الانتخابات.

كان المجلس، اجتمع اليوم في مقر النقابة، وتقرر إجراء الانتخابات بحضور أغلبية أعضاء المجلس.

يذكر أنّ المجلس الحالي يضم رئيس و12 عضوا، وبعد استقالة هاني شاكر، أصبحت النقابة مكون من 12 عضوا، يترأسها وكيل أول النقابة، وهو المايسترو حمادة أبواليزيد.

كان هاني شاكر، تقدم باستقالته من المجلس فى الثالث من شهر يوليو الجاري بعد مشكلة كلامية حدثت بين اعضاء المجلس وشعبة الايقاعيين.