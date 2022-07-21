أحمد رمضان لـ«الوطن»: سأتوجه لاتحاد النقابات الفنية للمثول للتحقيق

أكد المايسترو أحمد رمضان، ما نشره «الوطن» قبل قليل، بشأن استدعائه للتحقيق، رفقة الموسيقار والعازف سعيد الأرتيست في اتحاد النقابات الفنية، بعد أن أرسل خطاب لنقابة المهن الموسيقية، بشأن حضورهما اليوم، لمقر الاتحاد للتحقيق.

أحمد رمضان: ليس لي علاقة بحضور سعيد الأرتيست

أوضح رمضان لـ«الوطن»، أنه في طريقه الآن لمقر الاتحاد، من أجل المثول للتحقيق، والإدلاء بتصريحاته في أي أمر يخص النقابة أو الاتحاد.

وعن إمكانية عدم حضور سعيد الأرتيست للتحقيق مثله، بسبب تواجده في الإسكندرية، قال: «أمر لا يخصني، فأنا أحترم قرار اتحاد النقابات الفنية، وفي الطريق للمثول للاتحاد».

مشادة كلامية بين الأرتيست وأحمد رمضان

كانت نشبت مشادة كلامية حادة بين سعيد الأرتيست وأحمد رمضان، بسبب حسن شاكوش، في المؤتمر الصحفي الذى عقد من أجل صلح شعبة الإيقاعيين والعازفين مع شاكوش، ما أدى إلى تلاسن في الكلام، الأمر الذي تقدم بسببه الفنان هاني شاكر باستقالته من النقابة، لرفضه أن يحدث هذا الأمر في حضوره.

يذكر أن الفنان هاني شاكر، تقدم باستقالة رسميا في الثالث من شهر يوليو الجاري من العمل النقابي، ومن المقرر أن تقوم النقابة خلال الفترة المقبلة، على فتح باب الترشيح لشغل منصب نقيب الموسيقيين، في حال موافقة اتحاد النقابات.

جدير بالذكر، أن الفنان هاني شاكر كان انتخب للنقابة في يوليو من عام 2019، بعد أن حاز على أغلبية أصوات الجمعية العمومية.