طنطا تحصد المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية في مبادرة الرعاية الصيدلية

حصدت مستشفيات جامعة طنطا المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية والخامس على مستوى الجمهورية في مبادرة الرعاية الصيدلية «ممارسة دوائية متميزة»، التي أطلقتها هيئة الدواء المصرية للارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصيدلية ورفع كفاءة الصيادلة العاملين بالمؤسسات الصحية بمصر لتقديم أفضل رعاية للمرضى.

هنأ الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا جميع العاملين بالمستشفيات الجامعية وخاصة الصيادلة، مؤكدًا أن حصول المستشفيات على هذه المرتبة يأتى تتويجاً لجهود الجامعة في الارتقاء بتنمية قدرات الموارد البشرية بمختلف القطاعات الطبية، وتعزيز كفاءة وفعالية النظم الصحية المتطورة المطبقة بالمستشفيات الجامعية لتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدم للمرضى بإقليم الدلتا.

100 مشروع تطويرى ببرنامج حوكمة المضادات الحيوية

من جانبه، أشار الدكتور محمد حنتيرة القائم بعمل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أن مستشفيات جامعة طنطا صعدت إلى التصفيات النهائية في مبادرة الرعاية الصيدلية من ضمن 100 مشروع تطويري ببرنامج حوكمة المضادات الحيوية، ونتيجة لجهود الصيادلة ومشاركتهم الفعالة والجادة وتفاعلهم المثمر والهادف وحرصهم على تحسين الخدمات الصيدلية، حصدت مستشفيات جامعة طنطا هذه المراكز المتقدمة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية بالمستشفيات الجامعية.

تقليل استخدام للمضادات الحيوية

وأوضح الدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن المشروع يهدف إلى تقليل الاستخدام الخاطئ وغير الرشيد للمضادات الحيوية والذى ينتج عنه الكثير من الأضرار، مشيرًا إلى أن فريق العمل المشارك فى الجائزة يضم الدكتورة نانيت يونان منسق المشروع، والدكتورة دعاء وحيد والدكتورة رانيا جاويش والدكتورة إيمان أحمد كمال أعضاء الفريق، تحت إشراف الدكتورة أماني العبد مدير عام الصيادلة والدكتورة فيبى عدلى مدير صيدليات الاقتصادى.