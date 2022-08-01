حظك اليوم برج الجدي الاثنين 1-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يعرف مولود برج الجدي بالغموض، فهو لا يكشف عن جميع أوراقه مرة واحدة للطرف الآخر، خاصة أنثى البرج، والتي تفضل التمهل والتأكد من مصداقية الطرف الآخر، إذ تحمل في داخلها شخصية عطوفة وحنونة، وتهتمّ بالآخرين وتقدّم لهم المساعدة، إلّا أنّها لا تكشف عن هذا الجانب بسهولة.

مواصفات برج الجدي

العائلة تعني الكثير لمواليد برج الجدي فهي تمثل ماضيه وحاضره ومستقبله ويستمد منها معتقداته وما يؤمن به، فعلى الرغم من شخصيته الكتومة يظهر بوضوح مدى حرصهم واهتمامهم بهم.

مواليد هذا البرج لا يستطيعون التحكم في تسلسل أفكارهم أو تقدير الموقف بشكل صحيح عند مواجهة مشكلة في أمر ما، يعني له الكثير، إذ تبدأ السيناريوهات السلبية في التدفق تدريجيا فالتشاؤم صفة بارزة لدى مواليد البرج.

الأبراج المتوافقة مع برج الجدي

- برج السرطان

- برج الثور

- برج العذراء

الأبراج غير المتوافقة مع برج الجدي

- القوس

- الميزان

- الأسد

وفيما يلي تستعرض «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، اليوم الاثنين الموافق 1 أغسطس 2022، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ وتتضاعف ثقتك بنفسك وتهتم بدراسة أمر يشغلك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

تجد اليوم أنك تميل نحو مساعدة من تحب أو من يعانون من الأقارب وتخفف عنهم وترشدك بصيرتك.