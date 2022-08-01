اليوم.. بدء صرف معاشات أغسطس لأكثر من 10 ملايين و800 ألف مواطن

يبدأ أصحاب المعاشات والمستحقون للمعاش والبالغ عددهم أكثر من 10 ملايين و800 ألف مستفيدا، صرف معاشات شهر أغسطس 2022 اليوم الاثنين الموافق 1 أغسطس 2022، من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك ومكاتب البريد، كما يتم الصرف من المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة ومنافذ شركة «فوري»، المنتشرة في كل محافظات الجمهورية، لصرف المعاشات.

التنسيق مع قيادات البنك لتيسير عملية صرف معاشات أغسطس

وأكد بنك ناصر الاجتماعي أنه يتم التنسيق مع قيادات البنك لتيسير عملية صرف معاشات أغسطس الجاري دون أي معاناة أو معوقات تحيل دون الصرف، لافتا إلى أنه تم فتح أكثر من منفذ لصرف المعاشات والمرتبات.

ولفت بنك ناصر إلى أن صرف معاشات أغسطس 2022، إلى أنه سيتم تغذية الماكينات بالنقدية بشكل مستمر، لافتا إلى أنه يتم توفير خدمة الصرف من منافذ شركة «فوري»، التي تضم أكثر من 200 ألف منفذ.

تقديم موعد صرف زيادة المعاشات

من جانبها، أكدت هيئة التأمينات الاجتماعية أنَّه تمّ تقديم موعد صرف زيادة المعاشات 2022 بنسبة 13% اعتبارًا من أول شهر أبريل 2022 الماضي، بتوجيهات رئاسية، مؤكّدًا أنَّ قرار تبكير زيادة المعاشات 2022، كان استثنائيا لرفع المعاناة عن المواطنين، وذلك نتيجة لما شهده العالم من أحداث بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وان زيادة المعاشات القادمة ستكون في يوليو 2023.

وأشارت التأمينات إلى أن المادة 35 من قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، نصت على أنَّ «تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15% للزيادة، كما نصت على ألا تزيد قيمة الزيادة في المعاش نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام».