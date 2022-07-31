عماد الدين حسين: المنطقة العربية خرجت رابحة من قمة جدة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه في ظل استعراض العضلات من بعض دول الغرب يمكننا أن نحمي أنفسنا بأن نكون أقوياء ونحسن من وضعنا ونكون أقوياء اقتصاديًا، فضلا عن وجود كل ما يعزز المناعة الوطنية للبلد والمنطقة.

بايدن جاء إلى المنطقة طلبا للحوار

وأضاف حسين، خلال حواره في برنامج المشهد، تقديم نشأت الديهي وعمرو عبدالحميد، المذاع عبر فضائية TEN، اليوم، أن المنطقة العربية خرجت رابحة من قمة جدة، فلأول مرة العلاقات الخليجية الأمريكية والعلاقات العربية الأمريكية كانت من طرف واحد دائمًا، وهذه المرة بايدن هو من طلب زيارة المنطقة، ولم تنفذ جميع مطالبه، وحصلت المنطقة العربية على ما تريده بطريقة لم تحدث من قبل، وثارت هناك قوة في المنطقة تقول لأمريكا لا، وهناك تقارير غربية تتحدث عن أن بايدن حاول الاتصال مع دول في المنطقة ورفضت الرد عليه، وجاء إليهم بعد أن قال «سأجعلهم منبوذين».

أهمية القدرة على التحليل

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن القاعدة الأساسية في علاقتنا مع الخارج، أن قوتنا الداخلية تجعلنا قادرين على مواجهة الخارج، مشددًا على أن الأزمة الأوكرانية كشفت عن أن تقديرات الخبراء والمحللين في جميع دول العالم حول الأزمة تتأثر وتعمل بطريقة استديوهات الكرة، متمنيًا أن يكون لدينا القدرة في مصر والعالم العربي على رؤية الصورة والتعمق وعدم الجري خلف التريند.