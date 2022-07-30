عماد حسين: الحوار الوطني يزيد وعي المجتمع ضد من يحاول الإساءة للوطن

قال الكاتب الصحفي عماد الدين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ، إن مناقشات جلسة اليوم، كانت عميقة وثرية ومتعمقة، مشيرًا إلى أن المحور الاجتماعي شديد الأهمية، رغم التداخل والتعقيد والتشابك مع قضايا وملفات ومحاور أخرى، واستمرّت الجلسة أكثر من 5 ساعات حول ماهية تفاصيل كل لجنة في هذا الملف، وهل تستحق كل لجنة أن تكون مستقلة أم لا؟، مشددًا على أن الحوار الوطني في صالح زيادة وعي المجتمع المصري ضد كل من يحاول الإساءة لهذا الوطن.

وأضاف «حسين» في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «العديد من القضايا المجتمعية قد يكون لها بُعد اقتصادي، وكان هناك نقاش ثري وموسع حول الأولويات، وبالتالي كانت النقاشات طويلة ومفيدة جدا، وجرى التوافق على اللجان الفرعية تحت عنوان المحور الاجتماعي».

دلالة قرارات العفو الرئاسي

وحول ملف الإفراج عن المسجونين ضمن أعمال لجنة العفو الرئاسي، قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «الدلالة هي أن هناك جدية واضحة من الدولة المصرية حول هذا الأمر، إذ أنّ تفعيل لجنة العفو التي تحدث عنها الرئيس السيسي كانت دعوة جادة، وهناك دفعات مختلفة من المفرج عنهم».

طلبات بالإفراج عن 1074 شخصا

وأشار إلى أنّ عدد الذين جرى التقدم للإفراج عنهم من قوى مجتمعية وأحزاب ومجتمع مدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بلغ 1074 شخصا، وهذا تطور مفيد ومهم، لافتًا إلى أنّ بيان مجلس الأمناء حينما أشاد بهذه الخطوة كان محقا، إذ وجه التحية لرئيس الجمهورية وتطلع إلى المزيد من الخطوات.