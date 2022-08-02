تفاصيل وشروط نقل المرضى إلى محافظة أخرى بسيارة الإسعاف

يعتمد الكثير من المصريين على خدمة مرفق الإسعاف بشكل كبير نظرا للحوداث التي تقع، والأزمات الصحية المختلفة التي تتطلب الاتصال بالإسعاف؛ للوصول إلى المستشفى بأقصى سرعة، كما يتم تقديم الإسعافات الأولية للمريض حتى يصل إلى أقرب مستشفى لمكان إقامة المريض أو مكان الحادث.

خدمة نقل المريض إلى محافظة أخرى بعربة الإسعاف

قال الدكتور محمد سعدية مدير مرفق الإسعاف بالمنوفية، إن مرفق الإسعاف يقدم خدمة مميزة للمواطن على مدار الـ24 ساعة من خلال سرعة الاستجابة والتحرك إلى المريض أو مكان الحادث، ونقله على الفور إلى أقرب مستشفى، إضافة إلى تقديم الإسعافات الأولية للمريض داخل الإسعاف حتى يتم وصوله إلى المستشفى وتقديم له الرعاية الطبية اللازمة.

وتابع سعدية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأنه يتم توصيل المرضى إلى المستشفيات الموجودة في محافظات أخرى ولكن بدفع رسوم تقررها الهيئة على حسب المسافة المقطوعة بالكيلو متر، مؤكدا أنه لا بد من توافر بعض الشروط لنقل المريض تتمثل في أن بعض الحالات تطلب وجود طبيب معها داخل الإسعاف إذا كانت حالة المريض خطيرة، كما يتم مخاطبة المستشفى التي سينتقل إليها المريض والتنسيق معها في مدى توافر الأشياء التي يحتاجها المريض قبل انتقاله.

تطور العملية الاتصالية بعد التعاقد مع شركة راية

وأكد مدير مرفق الإسعاف بالمنوفية، أن البلاغات اليومية تصل إلى 200 بلاغ يوميا، موضحا أن غرفة تتلقى المكالمات في الشركة تقوم بالرد على المتصل وأخذ منه جميع البيانات التي نحتاجها ثم يحولون المتصل إلى غرفة عمليات مرفق الإسعاف بالمنوفية وعلى الفور يتم توفير سيارة إسعاف له يكون متوسط الوصول إلى مكان الواقعة أو المريض 8 دقايق فقط.

شروط انتقال الإسعاف إلى المريض

وأوضح أنه لا بد من توافر بعض الشروط أثناء الاتصال بغرفة عمليات مرفق الإسعاف للتحقق من مصداقية المتصل تتمثل في عنوان ومكان الحادث أو الشخص المريض بدقة لأن ذلك يسهل على عربة الإسعاف الوصول بسهولة، كما يتم وضع العمر والجنس والتاريخ المرضى للمصاب، كل هذه البيانات تظهر بغرفة تحكم الإسعاف داخل المحافظة وخصوصا رقم تليفون المتصل للتواصل معه حتى الوصول إلى المستشفى.