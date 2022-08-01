طقس اليوم في البحيرة.. ارتفاع نسبة الرطوبة والعظمى تسجل 35 درجة

تواصل درجات الحرارة في البحيرة ارتفاعها، اليوم الاثنين، وسط تكون شبورة مائية كثيفة على نطاق المدن والمراكز التابعة لها، ما استدعى توجيه تحذيرات للمواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة، وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الاثنين في البحيرة شديد الحرارة، رطب ليلاً.

طقس المدن الساحلية في البحيرة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن المدن الساحلية بمحافظة البحيرة، وهي إدكو، ورشيد، والمحمودية، يسودها طقس حار نهاراً، رطب ليلاً.

كما أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى ارتفاع في نسب الرطوبة نهاراً، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 1.5 إلى درجتين، وتنشط الرياح أحياناً مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 35 درجة مئوية، والصغري 24.

حالة البحر المتوسط في إدكو

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة إدكو بمحافظة البحيرة معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1.5 إلى مترين، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وتشهد شواطئ المدينة إقبالا كبيرا من المصطافين في البحيرة لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة.