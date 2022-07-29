طقس اليوم في البحيرة: ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة.. وتحذيرات من التعرض للشمس

ارتفعت درجات الحرارة في محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، حيث سجلت العظمى 35 درجة مئوية وبلغت الصغرى 24 درجة، وسط تكون الشبورة الكثيفة على مختلف المدن والمراكز.

تحذيرات لقائدي المركبات

وأطلقت الجهات المعنية تحذيرا لسائقي المركبات، بتوخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح تجنبا لوقوع الحوادث، وتناولت التحذيرات أيضا للمواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة في وقت الظهيرة نظراً لحدتها حفاظاً على سلامتهم.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الجمعة في البحيرة، شديد الحرارة رطب نهاراً، مائل للحرارة رطب ليلاً، موضحة أن طقس المدن الساحلية بالبحيرة «إدكو، رشيد، المحمودية» حار رطب نهاراً، معتدل الحرارة رطب ليلاً.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس البحيرة غدا السبت، سيشهد شبورة مائية صباحاً، وطقس مشمس، بينما يكون غانم جزئيا على السواحل الشمالية.

ارتفاع نسبة الرطوبة

وأوضح البيان أن هناك ارتفاعا في نسب الرطوبة نهارا، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 1.5: 2 درجة، مع نشاط للرياح أحيانا خلال المساء على بعض المناطق.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة إدكو، خفيفة معتدلة، وارتفاع الموج فيه (1 : 1.5) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

وتشهد شواطئ البحيرة إقبالا كبيرا من المصطافين، وسط توفير وسائل حماية لأرواحهم من خلال عيادة طبية تقدم الخدمات الطبية للمواطنين، وعمل الإسعافات الأولية في حالة وقوع حالات غرق.