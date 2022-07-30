طقس اليوم في البحيرة: العظمى تسجل 35 درجة.. وتحذيرات من التعرض للشمس

شهدت محافظة البحيرة ارتفاع درجات الحرارة وتكوّن الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم شديد الحرارة رطب نهارا ومائل للحرارة ليلا.

طقس اليوم في البحيرة

وأوضحت هيئة الأرصاد إن المدن الساحلية في محافظة البحيرة «إدكو، رشيد، المحمودية» تشهد طقسا حارا رطب نهارا، معتدل الحرارة رطب ليلا، مؤكدة وجود ارتفاع في نسب الرطوبة نهارا، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح بين (1.5 : 2) درجة بالبحيرة.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، خفيفة معتدلة، وارتفاع الموج (1 : 1.5) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

كما أوضحت الأرصاد أن غدا الأحد سيشهد تكوّن شبوة مائية صباحا، وطقس مشمس، يكون غانم جزئيا على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة في البحيرة اليوم

وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم السبت العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 24 درجة، وحذرت الأرصاد كبار السن من التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة.

ويقبل أهالي محافظة البحيرة على شواطئ مدينة إدكو، لا سيما مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، واستعدت الشواطئ لاستقبال المصطافين بعدة إجراءات كان من أهمها وجود عيادات وعدد من الأطباء لإسعاف المصطافين في حالة تعرضهم للغرق.