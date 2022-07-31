طقس اليوم في البحيرة.. ارتفاع نسبة الرطوبة والعظمى تسجل 34 درجة مئوية

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم في البحيرة حار رطب نهار مائل للحرارة رطب ليلا، على كافة مدن ومراكز المحافظة، على أن يكون معتدل الحرارة ليلا في المدن الساحلية «إدكو ورشيد والمحمودية».

شبورة مائية كثيفة بالبحيرة

وشهدت محافظة البحيرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، تكوّن الشبورة المائية الكثيفة على الطرق، وهو ما أصدرت معه الجهات المعنية تحذيرات لسائقي المركبات بتوخي الحذر.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا في نسب الرطوبة نهارا، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح بين (1.5 : 2) درجة، فيما تنشط الرياح أحيانا، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، على أن تكون حالة البحر المتوسط بشواطئ مدينة إدكو معتدلة، وارتفاع الموج فيه (1.5 : 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في البحيرة

فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم، العظمى 34 درجة مئوية والصغرى 24 درجة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا الإثنين في البحيرة سيشهد تكوّن شبوة مائية صباحا، وطقس مشمس، ويكون غانم جزئيا على السواحل الشمالية.

وتشهد البحيرة موجة من الطقس الحار بداية من الأسبوع الماضي، حيث وصلت درجة الحرارة العظمى إلى 35 درجة، وتم تحذير المواطنين لا سيما كبار السن من التعرض لأشعة الشمس وقت الظهيرة حفاظا على سلامتهم.