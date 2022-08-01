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سيول وأمطار غزيرة بالسعودية.. والمساجد تناشد المواطنين: «صلوا في رحالكم»

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سارة ثروت
10:37 ص | الإثنين 01 أغسطس 2022
سيول وهطول أمطار فى السعودية

سيول وهطول أمطار فى السعودية

أعلن المركز الوطني للأرصاد السعودي، اليوم الإثنين، أن بعض المناطق داخل المملكة العربية السعودية تشهد أمطارًا رعدية من متوسطة إلى غزيرة تتسبب في جريان سيول بالأودية مصحوبة برياح نشطة، وفقًا لوكالة أنباء السعودية.

هطول أمطار وسيول بمناطق مختلفة في السعودية 

وقال المركز إنه من المتوقع سقوط أمطار رعدية بشكل كبير خلال الساعات المقبلة على نجران، والباحة، وعسير وجازان، في حين تكون فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة التي تصاحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء مختلفة من مناطق «الشرقية، والرياض، والقصيم وحائل»، بالإضافة إلى مرتفعات العاصمة السعودية مكة المكرمة.

نداءات بالصلاة داخل المنازل بسبب السيول فى الرياض 

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مشاهد لمقاطع فيديو تظهر صوت أحد مؤذني مساجد مدينة الرياض وهو يردد: «صلوا في رحالكم»، ويأتى ذلك نتيجة هطول الأمطار الغزيرة على مناطق متفرقة بالبلاد، من أجل تجنب الأضرار وخوفا على سلامة المواطنين، إذ شهدت الأجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية من الرياض، أمطارا غزيرة وسيولا تدفقت بشكل سريع وأدت إلى تحول الأرض إلى بحار جنوب العاصمة،  وفقا لصحيفة «سبق» السعودية.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة جريان السيول والفيضانات جراء سقوط الأمطار الغزيرة على الحريق وفي نجد على طريق المجمعة شقراء بمدينة الرياض.

 

 

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بقلم سارة ثروت