وفاة محام أثناء أداء عمله في محكمة القضاء الإداري بطنطا.. «كان بيصور ورق»

شهدت محكمة القضاء الإداري في طنطا، وفاة محامي بشكل مفاجئ أثناء تأدية عمله، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، داخل المحكمة أثناء قيامه بتصوير بعض المستندات الخاصة بإحدى القضايا الموكل فيها.

حررت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة أول طنطا، محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

إخطار بوفاة محام في محكمة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يتضمن ورود بلاغ من شرطة محكمة القضاء الإداري بطنطا، بوفاة المحامي علاء الدين شلبي، في العقد السادس من العمر، ومقيم بمدينة المحلة الكبرى، وذلك أثناء تواجده داخل محكمة القضاء الإداري بطنطا، ويقوم بتصوير بعض من المستندات، سقط أرضا بشكل مفاجئ.

وانتقلت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة أول طنطا، إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية أن المحامي مقيم بمدينة المحلة الكبرى، وكان متواجدا لإنهاء بعض الأعمال والإجراءات القانونية الخاصة بإحدى القضايا الموكل فيها، وأثناء ذلك سقط على الأرض فاقدا للوعي، وحاول المتواجدون التدخل لإنقاذه، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى طنطا الجامعي في محاولة لإنقاذه، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى، وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

تحرير محضر بالواقعة

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.