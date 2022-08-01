أسماء 15 مصابا ومتوف في تصادم سيارتي ميكروباص ونقل بمدينة السادات

كشف مصدر طبي في مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتي ميكروباص ونقل ثقيل بمدينة السادات، موضحا أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة، كما تم تحويل حالتين إلى مستشفى شبين الكوم لاحتياجهما لإمكانات أكبر من تلك الموجودة في مستشفى السادات العام.

أسماء المصابين في حادث السادات

وذكر المصدر الطبي لـ«الوطن»، أن المصابين هم، أسماء نبيل أنور، 18 عاما، مقيم في السادات، مصابة بكسر بالكتف، وياسمين عبده فتحي، 21 عاما، مقيمة في السادات، مصابة باشتباه نزيف بالمخ، وإيمان رشدي حافظ، 19 عاما، مقيم بالسادات، مصابة بسحجات وكدمات، ومرزوق رمضان مرزوق، 18 عاما، مقيم في السادات، مصاب بسحجات وكدمات، ورضوان رزق الشهاوي، 16 عاما مقيم في السادات، مصاب باشتباه كسر باليد اليمنى.

كما أصيب في الحادث أيضًا نعناعة إبراهيم أبو النور، 20 عاما، مصابة بجرح في الجبهة، ولبنى عبد العزيز رمضان، 20 عاما، مقيمة في السادات، مصابة بكدمات في الجسم، وصباح سمير عبد الواحد، 28 عاما، وإبراهيم محمد عبد الموجود، 17 عاما، مقيم في السادات، مصاب باشتباه كسر في اليد اليمنى، وحلمي ناصر محمود، 18عاما، وأحمد مهتدي حسان، 20 عاما، فيما لقي رضا مصطفى السعيدي، 19 عاما، مقيم نوف كفر العشري، مصرعه.

إصابة 15 شخصا في حادث السادات

كان مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بمصرع شخص وإصابة 15 آخرين في حادث مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل علي طريق «السادات - كفر داوود»، حيث تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلي المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.