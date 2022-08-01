تفاصيل قرض السيارة من 3 بنوك حكومية.. يصل إلى 2 مليون جنيه

تقدم البنوك العاملة في السوق المصرية مجموعة من الخدمات المختلفة بما في ذلك إمكانية الحصول على قرض لشراء السيارة، حيث ترصد «الوطن» في هذا التقرير قرض السيارة في 3 بنوك مصرية، البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة.

قرض السيارة من بنك القاهرة

وبحسب مصادر مصرفية، فإن بنك القاهرة بقدم قرض سيارة يبدأ من 15 ألف جنيه ويصل إلى 2 مليون جنيه، بفائدة تتراوح ما بين 14.5 وحتى 20% متناقصة على 5 سنوات، وتصل إلى 7 سنوات.

وقال المصدر، إنه بإمكان أصحاب المدخرات والشهادات الحصول على قرض سيارة بضمان الوديعة، يصل إلى 85% من قيمتها، حيث اشترط البنك في المتقدم للحصول على قرض السيارة أن يكون عمره من 21 سنة وحتى 65 سنة عند نهاية القرض، موضحا أن الأوراق المطلوبة بطاقة الرقم القومي سارية، وإيصال مرافق حديث لا يتعدى 3 شهور، وعرض سعر السيارة معتمد، ومفردات مرتب حديثة، كشف حساب بنكي لآخر 6 شهور.

قرض السيارة من بنك مصر

وقال بنك مصر إنه يقدم قرض السيارة لعملائه، موضحا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إن قرض السيارة يتم منحه إلى الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بأثبات الدخل، أصحاب الأوعية الادخارية من شهادات أو ودائع أو حسابات توفير أو حتى حسابات جارية، سواء للمصريين أو الأجانب.

وأشار البنك إلى أن قرض السيارة بسعر فائدة تنافسي، وبدون حد أقصى للقرض، ونسبة التمويل تصل إلى 100%، ومدة تمويل تصل إلى 120 شهر، حصول العميل على وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض، وإمكانية إصدار ترخيص السيارة باسم طرف ثالث من أفراد العائلة.

قرض السيارة من البنك الأهلي

ويقدم البنك الأهلي قرض السيارة من هم أعمارهم لا تقل عن 21 عامًا ولا تزيد عن 60 عامًا بنهاية القرض، حيث يتم سداد نسبة مصاريف إدارية من مبلغ التمويل مرة واحدة مقدماً، وفقاً والسياسة المعتمدة، وعمولة السداد المبكر للقرض «الكلي والجزئي» ونسبتها 3% من المبلغ المطلوب سداده.

ويقدم البنك قرض السيارة بدون ضامن، حتى مليون جنيه مصري، بنسبة تمويل تصل إلى 100% من سعر السيارة، وفترات سداد مختلفة من عام حتى 7 أعوام، هناك برامج خاصة لموظفي الشركات، وبحد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1500 جنيه، وبرامج متنوعة لكافة قطاعات العملاء.