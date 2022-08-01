تعاون بين هيئة الشباب وشركة بوينج العالمية بمشروع مجمع الكويت التقني

بدأت كل من الهيئة العامة للشباب وشركة بوينج التخطيط لأعمال مشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال الذي يهدف إلى إنشاء منظومة رقمية مستدامة للشباب قائمة على الابتكار والتكنولوجيا.

وبهذه المناسبة صرح الدكتور مشعل الشاهين الربيّع مدير عام الهيئة العامة للشباب، في بيان صحفي مشترك، أن هذا المشروع هو ترجمة حقيقية للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، من خلال الاستغلال الأمثل لأملاك الدولة لدعم وتمكين الشباب الكويتي، وتطوير قدراتهم التكنولوجية، ومساعدتهم على بناء مستقبلهم المهني.

تحويل أفكار الشباب التكنولوجية إلى مشاريع ملموسة

وقال «الربيّع»، إن هذا المشروع سيساعد المبادرين الشباب في تحويل أفكارهم التكنولوجية إلى نتائج ملموسة وتأسيس شركاتهم الناشئة، وتعزيز القدرات التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التكنولوجية القائمة، كما سيساهم المشروع في نقل المعرفة والتكنولوجيا، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ورقمنة القطاعات الحكومية والاقتصادية والمالية.

وكجزء من استثماراتها في رؤية الكويت 2035، ستعمل شركة بوينج مع الهيئة العامة للشباب؛ لتصميم وإنشاء مبنى لخلق بيئة تشاركية إبداعية لمجتمع ريادة الأعمال.

رئيس بوينج: يسعدنا التعاون مع الهيئة العامة للشباب

من جهته قال كولجيتغاتا-أورا، رئيس بوينج للشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: «يسعدنا التعاون مع الهيئة العامة للشباب في مشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال، الذي سيزود المبادرين في المجالات التكنولوجية بالموارد والمهارات التي يحتاجونها للنجاح في المنظومة التنافسية العالمية».

الهيئة العامة للشباب، هي جهة حكومية أنشئت بالمرسوم الأميري 100/2015 لدعم وتنمية الشباب وتعزيز مشاركاتهم المجتمعية والاقتصادية، وتمكينهم من قيادة التنمية في الكويت، وفي العام 2021 تصدرت الكويت الدول العربية وحلولها بالمرتبة 27 من 181 دولة على المؤشر الدولي لتنمية الشباب.

بوينج هي شركة طيران عالمية رائدة، تتمتع بقدرات تصنيعية وخدمية للطائرات التجارية، وأنظمة الدفاع والفضاء، ويقدم فريق بوينج اكسلريتدأيروسبيس، برامج في الابتكار بهدف دعم وتوجيه وتنمية منظومات ريادة الأعمال عالميا.

وتوجهت كل من الهيئة العامة للشباب، وشركة بوينج، بالشكر لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر على جهودهم الثمينة في تسهيل الشراكة بين الجهتين.