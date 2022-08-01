أستاذ فيزياء: استخدام النانو تكنولوجي والليزر لعلاج الأورام دون «كيماوي»

قال الأستاذ الدكتور وليد توفيق يونس، أستاذ فيزياء الليزر ورئيس قسم تطبيقات الليزر في القياسات والكيمياء الضوئية والزراعة بمعهد الليزر بجامعة القاهرة، إن ّالليزر هو الضوء المستحس والمضخم، حيث أن ضوء الشمس العادي لا يؤثر على الأشياء ولكن تجميع الضوء بواسطة عدسة يزيد من حرارة الأشياء وقد يؤدي إلى احتراقها.

يستخدم في المجالات كافة

وأضاف «يونس»، في حوار مع الإعلامي أحمد شمس ببرنامج «مع الناس»، على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن استخدامات الليزر متعددة وفي مجالات مختلفة مثل الاستخدامات الطبية والبيولوجية والزراعية والصناعية والبيئية والعسكرية، لافتًا إلى اختلاف الليزر عن الطاقة النووية كونه مجرد ضوء لا يسبب أي أضرار.

الليزر آمن ولا تنتج عنه انبعاثات حرارية

وأوضح أستاذ فيزياء الليزر أنّ تفاعل الليزر مع الهواء أو الماء أو الجلد أو الأشياء، معلوم ويمكن التحكم به، لافتًا إلى عدم وجود انبعاثات حرارية من استخدامه أو أي مواد كيميائية، واصفًا استخدام الليزر بأنه آمن.

استخدامه في تصحيح الإبصار

ولفت «يونس»، إلى دخول الليزر في تصحيح الإبصار، حيث كان تجرى تلك العملية بواسطة تشريط للعين وهو ما تسبب في حدوث العديد من المشكلات مثل الالتهابات، مشيدًا باستخدام تقنية الليزك التي لا تدخل أي أدوات بالعين وهو ما ينتج عنه عدم حدوث تلوث، كما أنها لا تعد جراحة ولا تستغرق أكثر من دقائق معدودة.

نسبة الهدر أثناء تقطيع الذهب وتشكيله 0%

وأشار أستاذ فيزياء الليزر إلى أهمية استخدام الليزر في صناعة الذهب وما ترتب عليه من وقف الهدر الناتج عن تقطيعه وتشكيله، لافتًا إلى أن الإتصال بالفضاء الآن يتم بالليزر، موضحًا أن الليزر والنانو تكنولوجي من التطبيقات التي ستقود البشرية في المستقبل نتيجة حمايتها من التحديات البشرية.

تقنية النانو تكنولوجي مع الليزر تعالج الأورام دون جرعات كيماوي

وأكد أن تأثيرات التغيرات المناخية متوقعة منذ 30 عامًا، لافتًا إلى هطول الأمطار الحمضية منذ 10 سنوات، والتي تحدث نتيجة تكثيف مخلفات المصانع، لافتًا إلى التقنية الحديثة باستخدام الليزر والنانو تكنولوجي في علاج السرطانات، حيث يتم تحديد الورم بالنانو وتوضع من النانو أجزاء تلتصق بخلايا سرطانية فقط، ثم يستهدف الليزر هذه المواد وهو ما يوفر علاج الأمراض السرطانية دون التأثير على باقي الخلايا بالطرق التقليدية، كما أنها تتلافي أخطاء العمليات بإصابة بعض الأعصاب عن طريق الخطأ.