إحالة مسؤولين عن غلق منشآت خدمية بقرية الشيخ منصور في الشرقية للتحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة مدير الوحدة الصحية بقرية الشيخ منصور التابعة للإدارة الصحية بههيا والعاملين بها للتحقيق، لعدم تواجدهم بمقر عملهم وغلق الوحدة أمام المواطنين.

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئه للوحدة لمتابعه سير انتظام العمل بها، إذ فوجئ المحافظ بأن الوحده مغلقة ولم تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين من أهالي القرية، ليقرر إحالة الواقعه للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

تفقد مخبز القرية لمتابعة سير العمل

وحرص محافظ الشرقية على تفقد مخبز القرية لمتابعة سير العمل به، والتأكد من نظافة الأدوات والمعدات المستخدمة في تجهيز الخبز، والاطمئنان على مرور مفتش التموين على المخبز، وكذلك التأكد من سلامه الموازين وجهاز صرف نقاط الخبز وتقديم رغيف خبز مطابق للمواصفات التموينية.

غلق مركز شباب العدوة بههيا

وتوجه محافظ الشرقية لمتابعة سير انتظام العمل بمركز شباب العدوة، ليفاجئ بأن المركز مغلق ولم يفتح أبوابه أمام الشباب من أهالي القرية، ليصدر توجيهاته بإحالة الواقعة للتحقيق، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال العاملين المقصرين.

وانتقل محافظ الشرقية لتفقد وحدة العدوة الإجتماعية لمتابعة سير إنتظام العمل بها والوقوف على مستوى الخدمات المؤداه لأبناء القرية، ليقرر إحالة مدير الوحدة والعاملين بها للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم وعدم فتح أبواب الوحدة أمام المواطنين للحصول على الخدمات المختلفة.

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لمديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية والمرور على المنشآت الخدمية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم وتأدية عملهم علي الوجه الأكمل والتنبيه عليهم بالتلتزام بمواعيد العمل المقررة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.