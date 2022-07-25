عرض المتهم بقتل جارته في حلوان علي الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

قررت جهات التحقيق عرض المتهم بقتل جارته المسنه خنقا في حلوان لسرقة حافظة نقودها علي الطب الشرعي لاجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه، واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاه المجني عليها، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة

وتلقي مامور قسم شرطة حلوان بلاغا بالعثور علي سيدة مقتولة داخل منزلها بدائرة قسم الشرطة، وبالإنتقال تبين العثور علي جثة سيدة مسنه تدعي «نعمه م م ي» في العقد السادس من العمر.

وبالفحص تبين أن السيدة ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين وجود ايشارب حول رقبة المجني عليها، وعدم وجود إصابات ظاهرة في باقي أجزاء الجسم، وبمعاينة الشقة تبين وجود بعثرة في محتوياتها.

وتم نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إنتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء اسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة التحفظ علي كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة لعقار المجني عليها

التحريات الأمنية حول الحادث

وكشفت تحريات المباحث وكذلك تفريغ كاميرات المراقبة أن جار للمجني عليها عاطل وراء إرتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وأضاف بأنه لم يقصد قتلها بل كان الدافع السرقة.

وأضاف المتهم أنه عندما شاهد المجني عليه قرر قتلها حتي لا يفتضح أمره، وأرشد عن حافظة النقود، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.