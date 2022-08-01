برامج جامعة المنصورة 2022.. 51 برنامجا في 16 كلية بنظام الساعات المعتمدة
كتب:
صالح رمضان
09:35 ص | الإثنين 01 أغسطس 2022
برامج جامعة المنصورة 2022
ينتظر طلاب الثانوية العامة الالتحاق في برامج جامعة المنصورة 2022 حال توزيعهم من تنسيق الجامعات للجامعة، وذلك من أجل الدراسة في 16 كلية من كليات الجامعة بنظام الساعات المعتمدة، وهي برامج حديثة دخلت تلك الكليات بجانب برنامج الدراسة العادي، وذلك في إطار التحديث والتطوير الذي تعمل كليات الجامعة على النهوض به لتضاهي الجامعات العالمية في مناهجها.
توزيع برامج جامعة المنصورة 2022 على الكليات
توزع برامج جامعة المنصورة 2022 النوعية بين كلياتها، 6 كليات كل كلية بها برنامج واحد فقط، وهي:
كلية الطب: برنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبي.
كلية طب الأسنان: برنامج المنصورة مانشستر لطب الأسنان.
التمريض: البرنامج المكثف في التمريض.
كلية التجارة: برنامج التمويل والاقتصاد.
السياحة والفنادق: برنامج التسويق السياحي.
التربية النوعية: برنامج إعداد معلم الحاسب الآلي باللغة الإنجليزية.
برامج جامعة المنصورة 2022 بكليات الصيدلة والزراعة ومعهد التمريض
كما يوجد بعض الكليات بها عدد 2 من برامج جامعة المنصورة 2022 النوعية هي:
كلية الصيدلة:
برنامج الصيدلة الإكلينيكية Pharm D، وبرنامج المنصورة – مانشستر بنظام الوحدات المتكاملة.
كلية الزراعة:
برنامج نظم التغذية، وبرنامج تنسيق الحدائق والمسطحات الخضراء.
المعهد الفني للتمريض:
برنامج الدبلوم التخصصي في التمريض، وبرنامج الدبلوم التجسيري في التمريض.
برامج جامعة المنصورة 2022 بكلية الهندسة
وأكبر عدد من برامج جامعة المنصورة 2022 النوعية متوفرة في كلية الهندسة وبها 12 برنامجا وهي:
هندسة الاتصالات والحاسبات، هندسة البناء والتشييد، هندسة الميكاترونيكس، الهندسة الطبية والحيوية، الهندسة الكيميائية والبيئية، هندسة البنية التحتية والبيئية، هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة، هندسة العمارة المستدامة، هندسة الذكاء الاصطناعي، الهندسة الإنشائية، هندسة المواد للتكنولوجيا المتقدمة، وهندسة المياه المستدامة.
برامج جامعة المنصورة 2022 بـ«العلوم والحاسبات والطفولة المبكرة»
برامج جامعة المنصورة 2022 في كلية العلوم وعددها 3 برامج وهي:
برنامج التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها، برنامج جيولوجيا التعدين والبترول، برنامج البتروكيمياويات وتطبيقاتها.
برامج جامعة المنصورة 2022 في كلية الحاسبات والمعلومات وعددها 3 برامج:
برنامج هندسة البرمجيات، برنامج المعلوماتية الطبية، برنامج الذكاء الاصطناعي.
برامج جامعة المنصورة 2022 في كلية التربية للطفولة المبكرة وعددها 3 برامج وهي:
التأهيل المهني للفئات الخاصة، إعداد معلمات رياض الأطفال باللغة الإنجليزية، إعداد معلمات الأنشطة المتكاملة بنظام منتسوري
رامج جامعة المنصورة 2022 بالبيطري والآداب
برامج جامعة المنصورة 2022 في كلية الطب البيطري وعددها 5 برامج وهي:
تميز صحة وسلامة الغذاء، تميز الحيوانات الأليفة، تميز طب ورعاية الطيور والأرانب، تميز الأدوية والمستحضرات البيولوجية، المعامل التشخيصية والتحليلية البيطرية.
برامج جامعة المنصورة 2022 في كلية الآداب وعددها 5 برامج وهي:
اللغة الفرنسية التخصصية، المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، اللغة الإيطالية وآدابها، البرنامج التخصصي للغة الإنجليزية والترجمة.
برامج جامعة المنصورة 2022 في كلية التربية
برامج جامعة المنصورة 2022 في كلية التربية وعددها برامج وهي:
إعداد معلمي الرياضيات «تعليم أساسي»، إعداد معلمي العلوم «تعليم أساسي»، إعداد معلمي الرياضيات «عام»، إعداد معلمي الكيمياء «عام»، إعداد معلمي الفيزياء «عام»، إعداد معلمي البيولوجي الأساسي والجيولوجي الفرعي «عام»، إعداد معلمي الجيولوجي الأساسي والبيولوجي الفرعي «عام»، تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM باللغة الإنجليزية.