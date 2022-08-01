برامج جامعة المنصورة 2022.. 51 برنامجا في 16 كلية بنظام الساعات المعتمدة

ينتظر طلاب الثانوية العامة الالتحاق في برامج جامعة المنصورة 2022 حال توزيعهم من تنسيق الجامعات للجامعة، وذلك من أجل الدراسة في 16 كلية من كليات الجامعة بنظام الساعات المعتمدة، وهي برامج حديثة دخلت تلك الكليات بجانب برنامج الدراسة العادي، وذلك في إطار التحديث والتطوير الذي تعمل كليات الجامعة على النهوض به لتضاهي الجامعات العالمية في مناهجها.

توزيع برامج جامعة المنصورة 2022 على الكليات

توزع برامج جامعة المنصورة 2022 ‏النوعية بين كلياتها، 6 كليات كل كلية بها برنامج واحد فقط، وهي:

كلية الطب: برنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبي.

كلية طب الأسنان: برنامج المنصورة مانشستر لطب الأسنان.

التمريض: البرنامج المكثف في التمريض.

كلية التجارة: برنامج التمويل والاقتصاد.

السياحة والفنادق: برنامج التسويق السياحي.

التربية النوعية: برنامج إعداد معلم الحاسب الآلي باللغة الإنجليزية.

برامج جامعة المنصورة 2022 بكليات الصيدلة والزراعة ومعهد التمريض

كما يوجد بعض الكليات بها عدد 2 من برامج جامعة المنصورة 2022 ‏النوعية ‏هي:

كلية الصيدلة:

برنامج الصيدلة الإكلينيكية ‏Pharm D، وبرنامج المنصورة – مانشستر بنظام الوحدات المتكاملة.

كلية الزراعة:

برنامج نظم التغذية، وبرنامج تنسيق الحدائق والمسطحات الخضراء.

المعهد الفني للتمريض:

برنامج الدبلوم التخصصي في التمريض، وبرنامج الدبلوم التجسيري في التمريض.

برامج جامعة المنصورة 2022 بكلية الهندسة

وأكبر عدد من برامج جامعة المنصورة 2022 ‏النوعية ‏متوفرة في كلية الهندسة وبها 12 برنامجا وهي:

هندسة الاتصالات والحاسبات، هندسة البناء والتشييد، هندسة الميكاترونيكس، الهندسة الطبية والحيوية، الهندسة الكيميائية والبيئية، هندسة البنية التحتية والبيئية، هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة، هندسة العمارة المستدامة، هندسة الذكاء الاصطناعي، الهندسة الإنشائية، هندسة المواد للتكنولوجيا المتقدمة، وهندسة المياه المستدامة.

برامج جامعة المنصورة 2022 بـ«العلوم والحاسبات والطفولة المبكرة»

برامج جامعة المنصورة 2022 ‏في كلية العلوم وعددها 3 برامج وهي:

برنامج التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها، برنامج جيولوجيا التعدين والبترول، برنامج ‏ البتروكيمياويات وتطبيقاتها.

برامج جامعة المنصورة 2022‏ في كلية الحاسبات والمعلومات وعددها 3 برامج:

‏برنامج هندسة البرمجيات، برنامج المعلوماتية الطبية، برنامج الذكاء الاصطناعي.

برامج جامعة المنصورة 2022‏ في كلية التربية للطفولة المبكرة وعددها 3 برامج وهي:

‏التأهيل المهني للفئات الخاصة، إعداد معلمات رياض الأطفال باللغة الإنجليزية، إعداد معلمات الأنشطة المتكاملة بنظام منتسوري

رامج جامعة المنصورة 2022 ‏بالبيطري والآداب

برامج جامعة المنصورة 2022‏ في كلية الطب البيطري وعددها 5 برامج وهي:

‏ تميز صحة وسلامة الغذاء، تميز الحيوانات الأليفة، تميز طب ورعاية الطيور والأرانب، تميز الأدوية والمستحضرات البيولوجية، المعامل التشخيصية والتحليلية البيطرية.

برامج جامعة المنصورة 2022 في كلية الآداب وعددها 5 برامج وهي:

‏اللغة الفرنسية التخصصية، المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها‏، اللغة الإيطالية وآدابها، البرنامج التخصصي للغة الإنجليزية والترجمة.

برامج جامعة المنصورة 2022‏ في كلية التربية

برامج جامعة المنصورة 2022 ‏في كلية التربية وعددها برامج وهي:

‏إعداد معلمي الرياضيات «تعليم أساسي»‏، إعداد معلمي العلوم «تعليم أساسي»‏، إعداد معلمي الرياضيات «عام»‏، إعداد معلمي الكيمياء «عام»‏، إعداد معلمي الفيزياء «عام»‏، إعداد معلمي البيولوجي الأساسي والجيولوجي الفرعي «عام»‏، إعداد معلمي الجيولوجي الأساسي والبيولوجي الفرعي «عام»‏، تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ‏STEM‏ باللغة الإنجليزية.