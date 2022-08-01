كل الناس بتقول يا رب.. أدعية لتخفيف التوتر قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة

يقترب موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، ويزداد معه قلق الطلاب والأهالي حول معرفة النتيجة، وما هو المجموع الذي حصلوا عليه، ويبحث العديد منهم عن دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة، رغبة منهم في التقرب إلى الله عز وجل والتضرع له بالدعاء.

دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة

وهناك أكثر من دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة يمكن للأهالي والطلاب الدعاء به مثل:

اللهم وفق أبناءنا وبناتنا وكل أبناء وبنات المسلمين في امتحان الدنيا والآخرة وأنر بالعلم بصائرهم وعقولهم واكتب لهم النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة وفرحهم بتفوقهم.

اللهم ألهمني علمًا أعرف به أمرك، وأعرف به نواهيك، وارزقني اللهم فهم وبلاغة النبيين، وفصاحة حفظ المرسلين، وسرعة إلهام الملائكة المقربين، وأكرمني اللهم بنور العلم، وسرعة الفهم، وأخرجني من ظلمات الوهم، وافتح لي أبواب رحمتك، اللهم آمين يا رب العالمين.

اللهم فرحنا وفرح أهلنا بظهور النتيجة.

وتتيح جريدة الوطن للطلاب وأولياء الأمور خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال هذا الرابط natega.elwatannews.com.

أدعية للطلاب قبل ظهور النتيجة حتى ترتاح قلوبهم

ويزداد قلق وتوتر طلاب الثانوية قبل ظهور النتيجة، لذلك يبحث الطلاب عن دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة حتى ترتاح قلوبهم ويخف توترهم قليلًا ومن هذه الأدعية:

- اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

- اللهم أكتب فرحة لنا تنسينا تعبنا، اقسم لي من فضلك ما يدخل السرور في قلبي وقلب أهلي، أصلح لي فيما هو آت صالح الأعمال يا الله.

- لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث يا الله، يا غياث المستغيثين، أغثني يا لطيف الألطاف، نجني مما أخاف، يا منجي من المهالك نجنا من كل هالك.

- اللهم فوض أمري إليك، لا ملجأ منك إلا إليك، عليك توكلت يا الله، سلمت كل حالي إليك، أفرح قلبي، وأرضي لي بما قسمت.