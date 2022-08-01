توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار وشبورة مائية على الطرق

كشف خبراء الرصد والتتبع بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، مساء اليوم، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة المقبلة، بداية من غد الثلاثاء حتى الخميس الموافق 4 أغسطس الجاري.

ووفقًا لخبراء الأرصاد، من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على مناطق القاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الوجه البحري، والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على كافة الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى أنه بداية من السبت المقبل 6 أغسطس وحتى الثلاثاء 9 أغسطس وفق خرائط الطقس، تشير التوقعات إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وذكرت الهيئة أن البلاد ستشهد خلال الفترة المذكورة شبورة خفيفة خلال ساعات الصباح، وذلك حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

تفاصيل درجات الحرارة خلال 72 ساعة المقبلة

ورصدت الهيئة درجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة المقبلة، على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، كالتالي:

درجات الحرارة الثلاثاء 2 أغسطس 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة الأربعاء 3 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة الخميس 4 أغسطس 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.