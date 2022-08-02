حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 2-8-2022 عاطفيا ومهنيا

احذر مولود برج الجدي فالوضع معاكس اليوم على الجانب المهني وعدائي مع الشريك، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك، عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لهذا المولود الذي يضم الكثير من المشاهير.

وبحسب الفلك، فإن هناك الكثير من الشخصيات العامة التي تنتمي لهذا البرج الجاد في عمله والمخلص لأسرته ومن بينهم المطرب الكويتي نبيل شعيل، والفنانين نيللي، ليلي علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين.

كما يضم برج الجدي كل من الفنان محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، الممثلة والصحفية روز اليوسف، وأخيرا الممثل الكوميدي جيم كاري.

واليوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس 2022، تقدم «الوطن» للراغبين بمتابعة تأثير حركة الفلك والكواكب والأبراج على حالة مواليد الأبراج السماوية، لأصحاب برج الجدي حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

توضح خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، لمواليد برج الفلك، حظك اليوم على الصعيد العاطفي اليوم تميل للتصرف بعدائية أو تدافع بعصبية عن مصالحك وعليك أن تكون معتدلا.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

أما على الصعيدين العملي والمهني، تقول خبيرة الأبراج، إن القمر في وضع معاكس مما يجعلك حساسا جدا وقد يتسبب لك ذلك في سوء تفاهم مع من حولك.. تحكم في حساسيتك، وانتبه لحقوقك.