حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 2-8-2022 عاطفيا ومهنيا

البعض من مواليد الأبراج التي يصل عددها لـ12 برجا، لا يمكنه بداية اليوم بدون الاطلاع على التغيرات الفلكية التي تؤثر على حالتهم النفسية، وفق توقعاتهم الشخصية.

وفيما يلي، تنشر «الوطن» ضمن موضوعات الإخبارية حظك اليوم لمواليد الأبراج الـ12 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج، عبير فؤاد وهي كالتالي:

حظك اليوم برج الحمل 2-8-2022 على الصعيد المهني

توقعت خبيرة الفلك، أن مولود برج الحمل القمر في مواجهة برجك.. لا تستسلم اليوم للتشوش ونظم أفكارك، ويجب أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 2-8-2022 على الصعيد العاطفي

لا تكن شديد التحفز ولا تنتظر الكثير ممن حولك.. قد تجد أن الحياة الشخصية ليست سهلة ومن المهم أن تضبط انفعالاتك.

حظك اليوم برج الثور 2-8-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري بمنزلي الصحة.. حاول أن تتعامل بحنكة وهدوء مع الضغوط من حولك، ولا تبدد جهودك حفاظا على طاقتك.

حظك اليوم برج الثور 2-8-2022 على الصعيد العاطفي

تميل للتأمل وقد تكتشف معلومات مفيدة، وعليك أن تبقى متحفظا.

حظك اليوم برج الجوزاء 2-8-2022 على الصعيد المهني

يساعدك الوضع الفلكي على أن تثبت وجودك وأن تضع أقدامك على الطريق الصحيح.

حظك اليوم برج الجوزاء 2-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وقد تلتقي اليوم بمن يلمس قلبك بكل الحب والاهتمام.

حظك اليوم برج السرطان 2-8-2022 على الصعيد المهني

اليوم يطالبك الفلك بمعالجة أخطائك.. حاول أن تتصرف كما يمليه عليك الواجب، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 2-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس يجعلك تميل للعصبية مما يعرضك لضغوط مع المحيطين بك.

حظك اليوم برج الأسد 2-8-2022 على الصعيد المهني

أنت اليوم لامع وتعرف كيف تبدو متميزا بأفكارك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 2-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل العلاقات يدخر لك أوقاتا ممتعة تقضيها مع الأهل والأحباب.

حظك اليوم برج العذراء 2-8-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري بمنزلي المال وقد يتسبب لك في أحداث أو نفقات مفاجئة وعليك أن تدير أحوالك المهنية والمالية بحكمة وحذر.

حظك اليوم برج العذراء 2-8-2022 على الصعيد العاطفي

حاول أن تملأ روحك وعقلك بالإيجابيات لتتواصل جيدا مع الأحباب والأصدقاء، فقط لا تتسرع في إعطاء وعود ولا تتحدث عن أخبارك.

حظك اليوم برج الميزان 2-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالنشاط والجاذبية، وتعرف كيف تفرض إرادتك بذكاء، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 2-8-2022 على الصعيد العاطفي

عطارد بمنزل الأصدقاء يمنحك حضورا ويقظة وسرعة بديهة.

حظك اليوم برج العقرب 2-8-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة وقد يتسبب لك ذلك في انخفاض طاقتك وعليك أن تسترخي وتهتم براحتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 2-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر مما يجعل اليوم غير مناسب للحديث حياتك الشخصية وأخبارك، وتجنب الإعلان عن خططك.

حظك اليوم برج القوس 2-8-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل المشروعات يدفعك لتنمية أعمالك وقد تعيش أجواء احتفالية تمنحك شعورا بالسعادة.

حظك اليوم برج القوس 2-8-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش والخلافات.. تستطيع اليوم أن تصلح علاقات، استفد من الوقت الراهن.

حظك اليوم برج الجدي 2-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يجعلك حساسا جدا وقد يتسبب لك ذلك في سوء تفاهم مع من حولك.. تحكم في حساسيتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 2-8-2022 على الصعيد العاطفي

تميل للتصرف بعدائية أو تدافع بعصبية عن مصالحك وعليك أن تكون معتدلا.

حظك اليوم برج الدلو 2-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك اليوم إصرارا على تحقيق تطور وفوائد، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 2-8-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. فينوس بمنزلك السادس تساعدك على إدارة حياتك العاطفية بحكمة.

حظك اليوم برج الحوت 2-8-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال وعليك أن تبتعد اليوم عن المغامرات المالية والمخاطرة في قراراتك.

حظك اليوم برج الحوت 2-8-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم اعتن بأقوالك تجنبا للصدام مع من حولك.