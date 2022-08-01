جنوب سيناء: سهولة امتحان «هندسة» الإعدادية ولا شكاوى بالدبلومات

أكد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أن امتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية، الدور الثاني، جاء سهلاً في مستوى الطالب المتوسط، مشيراً إلى أن الطلاب أدوا اليوم الاثنين امتحانات الدور الثاني في مادتي الهندسة، والتربية الفنية، على مستوى 8 إدارات تعليمية، بإجمالي 44 طالباً طالبة، نسبة حضور في مادة الهندسة 76.2%، وفي مادة التربية الفنية 32.1%.

انتظام 52 طالباً وطالبة بامتحانات الدبلومات

وقال وكيل تعليم جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الاثنين، إن طلاب الدبلومات الفنية أدوا امتحان الدور الثاني على فترتين اليوم، الفترة الأولى بإجمالي 52 طالباً وطالبة، على مستوى 4 لجان، «مصطفى كامل الزراعية برأس سدر، وأبوزنيمة الثانوية الصناعية، وطور سيناء الثانوية الفندقية، دهب الثانوية الصناعية»، بنسبة حضور 94.2 % للفترة الأولى، و100% للفترة الثانية، بمدرسة «أبوزنيمة الصناعية».

وقال «عقل» إن غرفة عمليات المديرية لم تسجل أي شكاوى في اليوم الثالث من انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية.

تكريم الفائزين في مسابقة «تحدي القراءة العربي»

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه حضر حفل تكريم الطلاب الفائزين على مستوى الجمهورية في مسابقة «تحدي القراءة العربي»، وذلك بالمدينة التعليمية في 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، موضحاً أنه جرى تسليم 44 طالباً وطالبة جوائز مالية وشهادات تقدير وميداليات، وقال إنه على هامش المسابقة، جرى الاشتراك في مسابقة «أفضل مدرسة متميزة»، ضمن «تحدي القراءة العربي»، من خلال مدرسة «الزهور» الإعدادية، التي كانت ضمن أفضل 6 مدارس على مستوى الجمهورية.

حضر الاحتفالية الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، والدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والسفيرة مريم الكعبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بمصر، والدكتور وليد أحمد آل علي، مستشار مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وعمر النابلسي، المدير التنفيذي بمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، و إلهام إبراهيم، رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، والدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وزينب مشهور، مدير عام الإدارة العامة للمكتبات، ولبنى نايل شوقي، موجه عام المكتبات بالمديرية، وعدد من قيادات الوزارة والمديريات التعليمية، وبلغ عدد الطلاب المرشحين على مستوى المديرية 39004 طلاب، بنسبة 98.8% من إجمالي طلاب جنوب سيناء، فاز منهم عدد 44 طالباً وطالبة.