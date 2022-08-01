إصابة «حماد» وآخرين في تصادم 4 سيارات بالطريق الدائري الأوسطي

توصلت تحريات رجال الشرطة، في واقعة إصابة 7 أشخاص إثر حادث تصادم 4 سيارات ملاكي بطريق الدائري الأوسطي إلى أن الدكتور شريف حماد، وزير البحث السابق بين المصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى وعمل الإسعافات اللازمة لهم، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بحادث تصادم الطريق الدائري الأوسطي

كانت البداية ورود بلاغ إلى رجال الشرطة، يفيد وقوع حادث تصادم على الطريق الدائري الأوسطي، وانتقلت دورية أمنية إلى مكان الحادث وتبين من خلال الفحص تصادم 4 سيارات ملاكي وإصابة 7 أشخاص بينهم اثنان في حالة حرجة، وتم نقلهم إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة.

إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها

كما تم إعادة الحركة المرورية مرة أخرى إلى طبيعتها بعد الاستعانة بـ«الأوناش» المرورية ورفع السيارات من الطريق، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة.