محافظ البحر الأحمر يمنع استخدام «الجيت سكي» لتقليل الحوادث

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، منع استخدام الجيت سكي حفاظا على أرواح الأشخاص، خاصة بعد تحايل البعض على الأمر، مشيرا إلى أنه توجد مناطق بها بحيرات صناعية ويسمح بها بالسباحة، لكن «الجيت سكي» يتسبب في تحويل الرذاذ على وجه الفرد فيصعب الرؤية من بعده، مشيرًا إلى أن عقوبة استخدام الجيت سكاي سحب التصريح بالكامل.

الجهات المسؤولة عن التأمين

وأضاف «حنفي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنّ القوات المسلحة تتعاون في تأمين هذه المنشآت ومراقبة السلوك في المنشآت بالتنسيق مع مختلف الجهات في محافظة البحر الأحمر.

أغلب المستخدمين من أصحاب «الجيت سكي»

وأوضح محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة ليس لديها سوق لإدارة «الجيت سكي»؛ لأن أغلب مستخدميها من ملاكها لذا سيكون التطبيق عليهم سهل وهذا لن يؤثر على السياحة كما أشيع، متابعا: «معندناش تجارة للعبة الجيت سكاي في البحر الأحمر عشان نقول ممكن يأثر بالسياحة، وإحنا كان في منع بس مش مفعل بسبب وقوع حادث في أوائل تسعينيات القرن الماضي».

أمن وسلامة السائح والمواطن

ولفت محافظ البحر الأحمر إلى أنّه أصدر تعليماته للجهات المعنية بسرعة تفعيل القرار، والتعامل بحسم مع المخالفين، حيث تصل العقوبة إلى مصادرة هذه المركبة، موضحًا أنه لا يريد التضييق على المواطنين، لكنه يسعى في الوقت ذاته إلى المنع كي لا تقع حوادث أخرى.